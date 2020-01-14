參選黨主席 張亞中：國民黨要守住九二共識

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨2020總統立委選戰大敗，檢討聲浪四起。爭取參選國民黨主席的台大教授張亞中今天表示，國民黨應勇於跟民進黨進行愛台灣方法論的辯證，要守住九二共識，而不是討論捨棄九二共識，若丟棄基本立場，乾脆重新成立新政黨。

2020總統立委選舉國民黨大敗，黨主席吳敦義將率副主席、一級主管以上向15日中常會請求允許總辭；黨內青壯派認為，國民黨應修正兩岸論述，更要求不分區立委吳斯懷辭去立委資格。

率先表態參選黨主席的張亞中今天接受廣播專訪時表示，國民黨的兩岸論述應該超越民進黨，因為只有國民黨能創造和平的可能，讓大陸打台灣的機率為零，若當選黨主席，國共兩黨可以討論簽訂兩岸和平的備忘錄。

張亞中也認為，國民黨應跟民進黨進行愛台灣方法論的辯證，民進黨的方法可能害了台灣，抗中「害」台，國民黨的「和中」才是真的護台，應該勇敢辯論，而不是討論捨棄九二共識、中國國民黨是否要拿掉中國二字等，若國民黨丟棄掉自己的基本立場，乾脆重新建立新政黨，不然也就只是民進黨的尾巴。

至於不少黨內青壯派也串連要求吳斯懷辭去不分區立委，由台南市黨部主委謝龍介遞補，強化國會戰力。

張亞中認為，政黨不可拋棄盟友，吳斯懷是由合法程序產生，責任不在吳斯懷，而是應該檢討不分區立委的產生制度，中常委過去選舉都是綁票，一般人根本難以出頭，若他當選黨主席，一定開放中常會黨員直選，且公布所有不分區立委推薦者的名單，全部公開透明。（編輯：楊凱翔）1090114