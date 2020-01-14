談國民黨改革 李彥秀提檢討九二共識等3項建言

（中央社記者郭建伸台北14日電）國民黨在這次選舉中大敗，改革聲浪四起，未能成功爭取連任的國民黨立委李彥秀，今天提出建立以國會為主戰場的在野黨機器、建立人才培育制度提高政治工作專業以及檢討九二共識，建立以台灣為主體性的兩岸論述等3大改革方向。

李彥秀今天上午在臉書發文，表示選後3天的生活依舊忙碌充實，除了掃街謝票，也有許多媒體詢問她的下一步，如是否選黨主席或市長，以及對國民黨改革的想法。她說，「改革不是只有嘴巴說說，更不能只有在選敗時才想到改革」。

李彥秀指出，4年前國民黨第一次完全在野，本應是最好的改革契機，但當時忙於面對民進黨各項的政治追殺，根本無暇他顧；一年多前的九合一大勝，讓改革的聲音如鯁在喉，說不出也吞不下。

談及改革方向，李彥秀說，國民黨過去都是以執政為思考的制度設計，但民進黨早就理解，在野黨的真正戰場在國會，黨機器沒意會到國家政務的話語權，早就轉移到國會而非中常會，認為必須建立在野戰鬥模式並設定議題，才能與執政黨對抗、合作或對話。

她也提到，很多國民黨的先進都認為，民進黨透過議題的操作騙取年輕世代的選票，但國民黨更應該檢討自己與年輕世代的疏離與陌生，並承認對青年的重視遠不及民進黨。她說，黨除了提出年輕人有感的政策，更該思考讓年輕人理解並走進國民黨。

李彥秀說，民進黨利用派系成立幕僚培育、調用制度，大量啟用年輕黨務幹部來留住人才，但國民黨的年輕人還在擔憂自己變成用完即丟的免洗筷，她認為國民黨應該建立完整人才培育制度，才能吸納年輕政治人才。

此外，李彥秀也提到，九二共識成為國民黨內最大的攻擊箭靶，「九二共識的確是該檢討」，她說，這個模糊框架已經被兩岸的執政黨壓縮扭曲並污名化；應該回歸憲法的精神，建立以台灣為主體性的兩岸論述，用最簡單的語言建立台灣主流民眾可接受且務實的兩岸論述，這對國民黨來說，已是無可迴避的議題。（編輯：林淑媛）1090114