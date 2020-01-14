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國民黨掀檢討九二共識
2020大選落幕，國民黨青壯世代掀起檢討聲浪，多名黨內立委、議員表達對「九二共識」的質疑，主張黨內應就兩岸關係提出新論述。
國民黨掀檢討九二共識
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國民黨掀檢討九二共識5/16

青壯派籲總辭 部分常委：明天常會先拉下吳敦義

最新更新：2020/01/14 12:42

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨青壯派立委江啟臣昨天開第一槍請辭中常委，蔣萬安、徐弘庭等人跟進。不過，有常委持不同意見，多數人已達成不慰留黨主席吳敦義請辭的共識，若現在辭常委，明天中常會流會，難道讓吳敦義繼續留任嗎。

國民黨2020總統、立委選舉大敗，國民黨主席吳敦義日前表示，將率副主席、一級主管15日向中常會總辭，預留伏筆。

國民黨立委江啟臣昨天開第一槍請辭中常委，青壯派立委蔣萬安、台北市議員徐弘庭跟進，中常委黃昭順、沈智慧等人今天也宣布請辭。

面對青壯派呼籲常委集體請辭，中常委姚江臨說，若現在全部辭掉，明天開不成中常會，難道讓吳敦義繼續留任嗎，應等到明天常會處理完再說，中常委任期也早已屆滿，應盡快改選。

中常委李昭平表示，他贊成常委總辭，只是考慮什麼時間點辭，若今天就辭，明天中常會流會，吳敦義是不是可以留下來繼續承擔黨務，無論如何吳敦義都應該負起敗選責任，沒有任何理由留下來。

中常委呂學樟說，總辭只是一個表態，中常委的任期本來就到了，只是配合選舉延後改選，這一次乾脆就把黨主席補選跟常委改選一起辦。

呂學樟認為，若現在辭了，明天中常會還要不要開，絕不希望吳敦義繼續拖時間，中常委也一定不會慰留，但機制還是要存在，像是明天常委應確定讓主席請辭，並且討論代理主席的安排、黨主席補選期程等。

根據國民黨黨章規定，中常委2年一任的任期至2019年10月1日屆滿，但由於去年逢大選年，國民黨全代會通過將中常委選舉延後至總統大選後進行。

國民黨中常委為中央委員投票選任的32人，加上青年團總團長、全國青年工作總會總會長共34人；根據中常會議事規則，以主席、副主席及中央常務委員總額半數為開會法定人數。（編輯：林淑媛）1090114

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