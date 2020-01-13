吳敦義向中常會總辭 部分常委達共識不慰留

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨主席吳敦義將向中常會總辭，黨內人士今天表示，包含挺吳的中常委在內，已有部分中常委達成共識，將不會在15日的中常會中上演慰留戲碼，將討論由誰接任代理主席，維持黨務運作辦理黨主席選舉。

2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義表示將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。

黨內人士表示，有不少中常委已經私下達成共識，包含過去挺吳的中常委在內，都不打算慰留吳敦義。週三常會將不會上演慰留戲碼。有中常委就私下表示，吳敦義身為黨主席，本來就應負起該負的政治責任，沒有慰留問題。

也有挺吳中常委指出，雖然吳敦義在選戰中沒有功勞也有苦勞，國民黨敗選的原因很多，只檢討吳敦義一人不盡公平，但此時慰留吳敦義，不僅是對吳敦義的羞辱，也會讓大家看到國民黨在選後依舊沒有進行改革，反而讓黨處在更不利的位置。

對於由誰出任代理主席，有中常委表示，過去沒有聽過黨主席率副主席及黨務一級主管總辭的案例，將按照黨章規定，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過的順位代理，目前第一副主席為曾永權，將代理主席，處理接下來黨主席選舉事宜。

由於另一位副主席郝龍斌也請辭，若曾永權也不打算擔任代理主席，中常委指出，可能要透過中常會推舉由數位中常委共同組成黨主席選舉的任務編組，或是委請具有黨籍的公正人士來讓黨務能繼續運作下去。

選舉大敗後，黨內湧現改革聲浪，其中檢討現有兩岸論述的聲浪也很大，有中常委表示，這次選舉證明政績牌已經沒有恐中牌來得有效，國民黨勢必要檢討兩岸論述，但現有的九二共識、一中各表是國民黨過去近30年的定海神針，要改變非一蹴可及。

也有中常委指出，路線改革茲事體大，而國民黨中央即將進入看守時期，為尊重黨員新的民意，還需等新任黨主席就任後再來討論。（編輯：紀淑芳）1090113