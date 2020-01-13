宣布參選國民黨主席 張亞中開第一槍

（中央社記者王承中台北13日電）台大教授張亞中今天宣布將爭取擔任國民黨主席。他表示，若擔任黨主席要立刻與對岸談判不矮化國格、不自失立場的「創造兩岸和平備忘錄」，並立刻重建黨的組織，打掉重練，讓黨成為年輕朝氣的政黨。

2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義表示將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭。包含前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、國民黨中生代立委江啟臣、林奕華、蔣萬安，甚至高雄市長韓國瑜都被點名是新任黨主席的熱門人選。

去年參與國民黨總統初選的張亞中今天開第一槍發布參選黨主席宣言。張亞中表示，在國民黨與國家瀕臨滅亡的時刻，他宣布將爭取擔任中國國民黨主席。

張亞中指出，若擔任黨主席，承諾要做三件事，為反攻的起點。第一，立刻重建整個黨的組織，打掉重練，讓黨成為一個有著年輕朝氣的政黨；第二，立刻重建黨與國家的論述，讓中華民國與中國國民黨能回復到那個屬於年輕人，為全民福祉，追求公義而奮鬥的黨；要立刻與對岸開始談判一個不矮化國格，不自失立場的「創造兩岸和平備忘錄」，以喚回青年人對國民黨的信任，重聚人心，贏回國民黨的存在價值與尊嚴，贏回中華民國。

張亞中表示。民進黨的台獨分離主義立場無法為兩岸創造和平，會使兩岸關係永遠處於敵對，陷台灣於長期危險。國民黨的優勢在於能為兩岸創造和平，而此更是國民黨與民進黨的根本不同所在。失去此一優勢，國民黨在台灣無立錐之地，更無存在的必要。

張亞中指出，他將儘快公布未來與中國共產黨尋求「創造兩岸和平備忘錄」的草案，作為國民黨大論述的起點。對於國民黨如何改造，他也已經陸續公開發表過10餘篇重新改造的建言，並做好了完整的規劃。

張亞中表示，國民黨的大挫敗是多年以來的沉痾積弊所致，以往所有領導者都該負責，若昔日領導者還想為黨奉獻，不妨做終身義工，為黨繼續努力。國民黨需要有新的領導，一個真正有思想、有信仰、有力量的領導，而不是繼續只會喊喊口號的花拳繡腿，或者只會拾對手牙慧的應聲蟲。（編輯：蘇志宗）1090113