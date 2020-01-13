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國民黨掀檢討九二共識
2020大選落幕，國民黨青壯世代掀起檢討聲浪，多名黨內立委、議員表達對「九二共識」的質疑，主張黨內應就兩岸關係提出新論述。
國民黨掀檢討九二共識
新聞專題
國民黨掀檢討九二共識2/5

國民黨敗選 汪志冰：吳敦義應即刻請辭

最新更新：2020/01/13 20:22
參選立委失利的國民黨籍台北市議員汪志冰（前左）13日晚間表示，國民黨敗選後應痛下決心徹底改革。圖為汪志冰與高雄市長韓國瑜（前右）日前在台北市關渡宮參拜造勢。（中央社檔案照片）
參選立委失利的國民黨籍台北市議員汪志冰（前左）13日晚間表示，國民黨敗選後應痛下決心徹底改革。圖為汪志冰與高雄市長韓國瑜（前右）日前在台北市關渡宮參拜造勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北13日電）國民黨敗選，參選立委失利的台北市議員汪志冰今晚表示，國民黨應痛下決心徹底改革，否則「沒有明天」，黨主席吳敦義也應循慣例即刻請辭。

汪志冰告訴中央社記者表示，國民黨這次敗選有很多原因和理由，其中較被外界所詬病的，就是國民黨總統候選人韓國瑜剛選完高雄市長就參選總統，成為外界容易批評的藉口，以及選戰期間的一個破口，造成韓國瑜因此疲於奔命應付相關負評，對選情不利。

但她認為，韓國瑜是經過黨內初選制度所產生的候選人，合於規定，在基於尊重機制下，全黨都應團結力挺。

其次，藍營在年輕選票相對弱。汪志冰說，年輕人在網路世界的動態，國民黨也較難掌握和理解，雙方無法引起共鳴。

汪志冰還指出，韓國瑜9日凱道大造勢，引起綠營和年輕族群的緊張感，增強對方選前動員力，也是敗選原因之一。

對於國民黨敗選後的建議，汪志冰說，黨真的要痛下決心進行徹底改革，否則外界感受不到改革決心，長久下去是「沒有明天」，並認為吳敦義第一時間的態度事關重大，但目前看來處理得不是很漂亮，黨部多次都沒有當機立斷處理，認為吳敦義應該循慣例即刻請辭，當機立斷作出明智決定，否則隨時間流逝，表態正當性也跟著流失。

汪志冰談到黨內青壯世代湧現檢討聲浪一事，她表示，國民黨現在和以往不一樣，這次敗選面對青壯派意見反映，黨應該要多加包容和傾聽各種不同聲音，能做的就趕快做，黨內改革有其必要性，如何爭取年輕選票是未來重大議題之一。

她指出，國民黨是有組織的，但選舉不能只在同溫層繞圈，否則就是浪費候選人的時間和資源，也要開發異溫層族群，並舉黨內固本會報為例，雖有其必要性，但有時也過度耗費候選人的精力，應精進簡化實施，黨務人員也應有相關體諒和認知，才能增加黨部作戰的靈活度。（編輯：李錫璋）1090113

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