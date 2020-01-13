國民黨青壯派有意捨九二共識 陸學者：弄錯方向

（中央社記者周慧盈北京13日電）國民黨敗選，黨內青壯世代湧現檢討兩岸政策聲浪，包括思考「九二共識」是否仍合時宜。對此，大陸學者倪永杰認為這些聲音弄錯了方向，國民黨敗選是因為沒有發揮政黨競爭力。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，國民黨這次選舉中並沒有明確的兩岸政策論述，棄守了前主席馬英九時代的國共政治基礎，沒有發揮既有的兩岸牌優勢，「九二共識也不談，一中各表也不談，就是賺錢發財」。

倪永杰今天接受中央社記者電話訪問指出，國共雙方若沒有穩定的政治共識和基礎，「哪裡會有和平、發展，會有『貨出去、人進來、發大財』這種繁榮景象」？

他認為，國民黨敗選是因為自身政黨競爭力沒有很好的發揮，「（國民黨）檢討敗選原因不要緊，（但是）不要搞錯了方向」。

國民黨在11日的總統和立法委員選舉大敗後，黨內青壯世代檢討兩岸政策的聲浪四起。

黨籍台北市議員游淑慧建議，重新思考28年前的「九二共識」是否仍合時宜；黨籍立委許毓仁則質疑，國民黨面對中國議題提不出新的論述，「九二共識」已然崩解。

當年創造「九二共識」一詞的前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起近日接受台媒訪問表示，「九二共識」是公共財，但早已被扭曲。

蘇起說，當政者有權力決定是否接受「九二共識」，但是若不用「九二共識」，就必須告訴國人將如何處理兩岸關係，化解兵戎相見的危險。（編輯：邱國強）1090113