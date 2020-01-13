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侯友宜籲國民黨靜心面對問題 冷靜思考下一步

最新更新：2020/01/13 13:29

（中央社記者王鴻國新北13日電）國民黨在2020年總統及立委選舉成績不符預期，引發黨內撻伐聲音不斷，新北市長侯友宜今天表示，選舉剛完，大家先靜下心來，好好面對所有問題，冷靜思考下一步怎麼走。

國民黨在2020年大選慘敗，國民黨主席吳敦義表示將向中常會請求允許總辭，面對黨內撻伐聲不斷，侯友宜今天接受媒體聯訪時作以上表示。他說，希望檢討問題在哪裡，然後不斷的、精進的往前走，一起步伐一致的往前走。

至於黨內也傳侯友宜接任黨主席聲音，他對此表示，非常謝謝大家的關心，他每天非常務實的做事、做事、再做事，把事情做好最重要。

侯友宜表示，他現在是新北市的市長，就非常關心市民在過年這段時間有一個幸福快樂的假期，也關心老人家的健康等事情，「先把當下的事情做好，才是我最重要的本分」。

媒體追問黨內有人要求國民黨主席吳敦義立即辭去黨主席跟不分區立委資格，也呼籲退將吳斯懷辭去不分區立委。侯友宜表示，面對很多的問題，大家可以多元思考，不過有一個很重要是「只有檢討自己，謝謝別人給我們的一些鼓勵，感恩別人，永遠苛責自己，讓我們攜手往前走」。

他說，新北市沒有選好，那新北市就是侯友宜負責。每一個人都要不斷的站在自己的工作崗位上，檢討自己，大家才能團結力量往前走。（編輯：方沛清）1090113

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