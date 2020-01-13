張麗善：九二共識已被扭曲 黨應聽取民意

（中央社記者姜宜菁、蕭博陽雲林縣13日電）2020選舉國民黨敗選，黨內青壯世代開始檢討兩岸政策；雲林縣長張麗善今天表示，九二共識本來定義是良善的，現在已被扭曲，黨中央應該聽取民意。

國民黨在總統立委選舉敗選，黨內青壯世代檢討兩岸政策聲浪湧現。台北市議員游淑慧昨天透過臉書發文建議，應重新思考九二共識是否還合時宜；立委許毓仁也質疑，國民黨面對中國議題提不出新論述，九二共識已然崩解。

針對國民黨九二共識路線是否需要調整，張麗善今天上午參加雲林縣府行銷在地畜產品年節好禮活動時表示，九二共識本來定義是良善的，是在兩岸和平穩定基礎之下，但現在已經被扭曲了，黨應該聽取民意。

張麗善指出，九二共識講的是一中各表，「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，兩個獨立國家」，一中各表是說各自表述，「我們有我們的憲法和主權、國土」。

她進一步表示，中華民國本來就是獨立國家，不用再畫蛇添足，刻意操作意識形態，兩岸能夠和平穩定，大家在國際間互相拉提，不要在國際間引起海嘯。

彰化縣長王惠美今天則透過幕僚表示，兩岸議題是這次大選主軸之一，但九二共識顯然已無法獲得民意支持，而兩岸和平又是台灣民眾最關切的事情，國民黨應該重新思考兩岸政策的定位與走向。（編輯：洪學廣）1090113