藍副發言人吐露心聲：九二共識劇本越來越難演下去

國民黨副發言人黃心華12日在臉書發文表示，面對40歲以下倒向綠營，這是國民黨版的少子化危機，他也吐露心聲，「九二共識劇本越來越難演下去了。」圖為11日國民黨中央黨部門口的支持者觀看電視轉播開票。中央社記者林俊耀攝 109年1月11日

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨副發言人黃心華在臉書發文表示，之前總以為落後15%以上都是假民調，選前一週國民黨內部還是相信勝負在幾十萬票之間。面對40歲以下倒向綠營，這是國民黨版的少子化危機，他也吐露心聲，「九二共識劇本越來越難演下去了。」

2020總統立委選舉國民黨大敗，黃心華在個人臉書專頁發文表示，他記得國民黨立委賴士葆在某次pk小組會議上提醒「民調就是民調」，果然坊間的民調是準的，之前總以為落後15%以上都是假民調，但他錯了。

黃心華指出，選前的民調數據很多，他自己看到的最後一份內部民調也是輸，他選擇聽信其他公認準確的內部民調數據，他接受只輸5到8%的綜合評斷。而依據韓粉的凝聚力和青年族群的低投票率，只要輸個位數，應該很有機會贏。在選前一週，國民黨內部還是相信勝負在幾十萬票之間，但推測也雙雙出錯了。

黃心華表示，曾幾何時，兩岸議題成為國民黨的弱項。九二共識不是不好，而是少了和中共爭奪中原土地的雄心，九二共識這套劇本就越來越難演下去了。若國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述。

黃心華指出，老人家的那一套「沒有九二共識就會地動山搖」的說法並沒有錯，問題是沒有先經歷地動山搖，年輕族群又怎麼會懂「風調雨順」的來之不易，只是他懷疑台灣能否撐過中共的出手，畢竟大國能出的套路多，台灣能否承受。

黃心華表示，但如果一直掛念著台灣無法承受衝擊而委曲求全，那就會被百姓當成癟三或抹紅，所羅門王真假媽媽爭奪小孩的故事，就是國民黨人的困境。但想要執政，恐怕就要像民進黨有不惜犧牲孩子的狂熱。但老實說，當年課綱被改了，這個問題恐怕沒有回頭路了。

黃心華指出，國民黨的光譜，到頭來還是植根於所謂的知識藍、經濟藍，如果沒有辦法讓這一群「自己人」全數心悅誠服的歸隊，那恐怕還是無法聚積足夠的底氣。庶民風很重要，但如何讓「庶民風」和「知識風」可以混搭而無違和，這是挑戰。他覺得韓國瑜絕對有勝任的潛力，只是韓國瑜當選市長後沒多久就轉戰總統，這是許多人內心跨不過去的一道檻。

黃心華表示，國民黨其實大方向沒有錯，只是時不我予。面對40歲以下一面倒向綠營的未來，這是國民黨版的少子化危機。（編輯：紀淑芳）1090113