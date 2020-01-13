新黨開會討論何去何從 會中決議反對解散

新黨13日召開會議，討論未來將何去何從，會中決議，反對解散新黨；黨主席郁慕明（圖）則因任期屆滿，不存在請辭問題。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北13日電）新黨今天召開會議，討論未來將何去何從，會中決議，反對解散新黨，並就此問題去函徵詢黨員意見，必要時召開黨員大會廣泛討論；黨主席郁慕明則因任期屆滿，不存在請辭問題。

這次2020大選，眾多小黨出來搶奪政黨票，身為統派代表性政黨的新黨，則在這次百家爭鳴的狀況中，僅獲得1.04%的得票率，除了無法分配不分區立委席次外，在未跨越3%門檻的情況下，也無法領取政黨補助款，將衝擊新黨接下去的發展。

新黨晚間召開全國委員暨全國黨代表聯席會議，討論將來該何去何從，並在會後發表5點聲明，新黨表示，郁慕明因任期屆滿，不存在請辭問題，新黨秘書處現正按黨章進行黨主席、黨代表換屆選舉作業，未來新主席將繼續堅持不媚俗、不盲從的新黨風格。

新黨指出，第二則是新黨全委暨全代聯席會議，與會人員決議反對解散新黨，並就此問題去函徵詢黨員意見，必要時召開黨員大會廣泛討論；第三，郁慕明所稱負起完全責任，即在卸下主席職務之後，做新黨永遠的義工，為新黨堅持的理念效勞。

新黨表示，第四，新黨要繼續經營，首先面臨的是沒有政黨補助款後的經費問題。新黨全委會委員、全代會代表發起認捐，會上已募得新台幣227.7萬元，並呼籲支持新黨的黨員都能慷慨解囊、拋磚引玉。

新黨表示，第五是新黨堅持和統保台，主張兩岸在一國兩制下和平發展絕不動搖。台灣歷經30年「去中國化」，民進黨搞獨叛國，國民黨拿香跟拜，這次大選就是歷史共業的結果。未來紅綠直球對決，新黨不再做煞車皮，會繼續帶領認同新黨理念的支持者，追求中華民族的統一與復興，矢志不渝。（編輯：黃國倫）1090113