得票新低 新黨憂何去何從台聯進入冬眠

王炳忠表示，這次的結果出爐後，內部有初步討論新黨該何去何從，大概的方向包括內部接班的問題，以及與國民黨之間的關係等，13日晚間將開會討論。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷、郭建伸台北13日電）2020大選落幕，新黨僅獲得1.04%政黨票，未來該何去何從，今晚將開會討論；至於得票率僅0.3%的台聯黨，黨主席劉一德將請辭，進入「冬眠狀態」。

這次2020大選，眾多小黨爭食政黨票，但僅台灣民眾黨和時代力量過5%，分別分到5席及3席不分區，選前較被看好的親民黨得票率3.66%、台灣基進約3.16%、綠黨2.41%，都未能獲得席次；部分過去曾在立院有席次的政黨，得票率甚至不足1%或是在1%邊緣。

身為統派代表性政黨的新黨，得票從2016年的4.18%，跌至1.04%，除無法分配不分區立委席次外，在未跨越3%門檻的情況下，也無法領取政黨補助款，衝擊新黨接下去的發展。

王炳忠今天在接受中央社記者訪問時表示，這次的結果出爐後，內部有初步討論新黨該何去何從，大概的方向包括內部接班的問題，以及與國民黨之間的關係等，今晚將開會討論。

2020總統與立委選舉，政黨票部分，共有4個政黨跨越5%的得票門檻，可分配不分區立委席次。（中央社製圖）

王炳忠也直言，若經營不下去，可能就會有解散的問題，但目前較多的意見，則是反對解散，應可以想辦法去募款，或用別的方式慘淡經營，畢竟2012年時，新黨當時也沒有補助款，但仍然存在。

泛綠陣營的台聯黨在2012年時，曾搶下3席不分區立委，但2016掛零，這次更幾乎遭滅頂，僅獲得0.3%的政黨票。

台聯主席劉一德受訪時坦言大敗，他會請辭黨主席，每週本來都有一次決策會議並舉辦記者會，未來都會先暫停。他強調，政黨仍會存在，但會先停止運作，這2年進入「冬眠狀態」，但會2、3個月聯誼聚會一次，維繫政黨感情。

劉一德說，台聯最快16日召開中執會，屆時將確定黨的未來走向；至於是否投入2022地方選舉，台聯會再視政壇情況而定。

此外，以前總統陳水扁為精神領袖的一邊一國行動黨得票率只有1%多，同屬獨派的喜樂島聯盟僅0.2%；統派的中華統一促進黨0.23%。悟覺妙天擔任黨主席的國會政黨聯盟得票率0.28%，訴求反同婚的安定力量則為0.66%。（編輯：鄭雪文）1090113