民眾黨成第三大黨 綠委：考驗新國會運作

（中央社記者范正祥、王揚宇台北12日電）大選落幕，第三勢力重新洗牌，台灣民眾黨躍升成為立法院第三大黨。民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，民眾黨的中心思想是什麼，可能考驗新國會運作。

第10屆立委選舉結果昨晚揭曉，民進黨拿下國會單獨過半；下屆國會仍為「兩大兩小」，民眾黨的政黨票得票率逾11%，僅次民進黨與國民黨，時代力量位列第4。

談及本屆立法院兩小黨是時代力量和親民黨，下屆立法院兩小黨是民眾黨和時代力量，李俊俋受訪表示，仍是「兩大兩小」，也一樣是民進黨單獨過半，下屆立法院的運作不致於有太大差異，民進黨團也會重視與各黨團如何透過議題合作。

不過，對於民眾黨將進入立法院，親民黨將離開立法院，一進一出的差別，李俊俋認為，親民黨的意識形態雖然與民進黨不同，但是在國會審議相關法案還是能夠彼此理性溝通；至於民眾黨的中心思想是什麼，會是未來國會運作上的考驗。

看待國會新局，國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，期待下屆立法院多致力民生法案，促進經濟發展，並希望朝野各黨團應該良性溝通，民進黨團不要仗著多數只通過自己想通過的法案，避免朝野協商變成只是走程序，而非實質溝通。

曾銘宗指出，黨團在選前主張選戰要打「經濟牌」，不會因為選舉結果失利就改變初衷，黨團在下屆立法院仍會積極推動拚經濟，大家一起為國計民生做出貢獻。

時代力量黨主席徐永明受訪表示，未來時代力量立法院黨團會延續過去作為，強力監督執政黨，只問是非、不看顏色，也會推動時代力量在選舉時提出的居住正義、親子正義、動物正義等政見。

至於時代力量與民眾黨的競合關係，徐永明說，會尊重黨團的自主性，未來在立法院，時代力量跟民眾黨應該是就事論事的狀態。（編輯：鄭雪文）1090112