侯友宜：選舉輸了就要扛責 沒什麼好講

對於總統立委選舉結果，新北市長侯友宜（前左）12日受訪時表示，將會繼續努力施政，讓人民有感。自己更應該帶著團隊往前走，「我們沒有理由去講什麼，輸了就是輸了，就是要面對，就是要扛起責任」。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，國民黨在總統與立委選舉結果非常不好，「輸了就要扛責，沒什麼好講」。包括他自己都要檢討，須大破大立改革，檢討不足並與年輕人接軌符合民意潮流。

侯友宜今天前往永和國小視察流感疫苗接種情形，接受媒體聯訪時作上述表示，他說，總統大選結果是人民的決定，選舉有輸有贏，過程圓滿順利是台灣民主成熟的表現。

記者詢問他對於總統大選國民黨慘敗的看法，侯友宜表示，每一個人都有責任，要先檢討自己在新北市施政的過程，有哪些沒有讓民眾滿意，要改進以符合民眾期待。

侯友宜說，昨天晚上已和團隊深刻檢討，更應捲起袖子賣力認真做事，這是應盡的責任，要全力以赴。

記者詢問侯友宜，對於中生代的中國國民黨員希望拱前新北市長朱立倫接任黨主席的看法。侯友宜說，國民黨一定要大破大立改革，與世代的年輕人接軌，要符合民意潮流，「每一個人都要肩負起所有的責任」。

至於他是否擔心選舉結果影響到連任，侯友宜說，將會繼續努力施政，讓人民有感。自己更應該帶著團隊往前走，「我們沒有理由去講什麼，輸了就是輸了，就是要面對，就是要扛起責任。」

對於外界指責侯友宜輔選不力、不分區立委吳斯懷、葉毓蘭上壘的議題，侯友宜回答說，他永遠苛責自己感恩別人，希望繼續團結往前走。很多事情的看法都是多元性，現在只有檢討並扮演好自己的角色。（編輯：李錫璋）1090112