總統高雄得票破百萬 蕭美琴感慨花蓮和全台不同

（中央社記者王淑芬、李先鳳、王朝鈺12日綜合報導）蔡總統在高雄市得票逾109萬，贏對手韓國瑜逾48萬票，高雄市民進黨立委趙天麟今天指出，這是市民對韓國瑜的不信任投票，選票可以把民進黨高雄的執政推翻，也能把不專心市政的高牆推倒，民意值得尊敬。

趙天麟第一個喊出「總統高雄得票破百萬」的人，他說，當初喊出得票破百萬、八仙要齊過海，很多人認為不太有可能，即便在前市長陳菊於市長任內民意高峰期拿下99萬多票；但是歷經這次選舉，證實了民意是值得尊敬的，「高雄人很偉大、真的太棒了」。

趙天麟在高雄市第6選區以獲得逾12萬票勝選，今天一早，他偕太太車隊掃街謝票，對於這場民進黨大勝的總統選舉及高雄立委「八仙過海」，他接受聯訪時表示，總統選票「在高雄有比我們想像的還好」。

蔡總統在高雄市拿下逾109萬，趙天麟認為，這是市民對「市長落跑」事件的反彈，將憤怒、無奈透過選票表達；這是台灣跟香港、中國大陸不同之處，人民可以去強烈的支持韓國瑜當選市長，當然就可以很強烈的投下不信任票。

他認為，傳統的藍綠支持者，其實現在對於國民黨和民進黨都已沒有所謂的政黨忠誠度了，每個政黨應很謙卑的去面對民意，民意如流水，如果不謙卑的面對，隨時都會被吞噬，如果認真的去做，就水漲船高。

民主進步黨高雄市第6選區立委當選人趙天麟（右2）12日車隊掃街謝票前受訪表示，總統蔡英文在總統大選的高市得票贏高雄市長韓國瑜逾48萬多票，這樣結果讓罷韓案有望達標。中央社記者王淑芬攝 109年1月12日

挑戰花蓮區域立委連任失敗的蕭美琴（右）到各後援會謝票，她11日晚間要支持者「別為我哭泣」，12日則忍不住哽咽要大家繼續支持新血。中央社記者李先鳳攝 109年1月12日

挑戰花蓮區域立委連任失敗的蕭美琴今天到各後援會謝票，昨晚要支持者「別為我哭泣」，今天則忍不住哽咽要大家繼續支持新血。她提及花蓮較特殊，連總統得票率也和全台表現不同。

蕭美琴說，花蓮一直是比較特殊的地方，就連總統選舉的結果也和台灣其他縣市不一樣；不過往好處想，她剛來花蓮時，民進黨總統在花蓮得票率只有2成2，現在已經接近3成6，也不是完全沒有成長，未來還有更多努力的空間，需要靠花蓮下一個世代。

本次大選在花蓮，蔡總統獲6萬6509票，得票率35.91%；親民黨宋楚瑜獲6869票，得票率3.71%；國民黨韓國瑜獲11萬1834票，得票率60.38%，是國民黨在本島得票率最高的縣，花蓮也是韓國瑜在競選過程中未曾到訪拜票的縣。

民進黨基隆市立委蔡適應（左）順利連任，12日上午在妻子蔡喬婷（右）陪同下展開謝票行程，感謝選民支持。中央社記者王朝鈺攝 109年1月12日

基隆市民進黨立委蔡適應連任成功，今天謝票談到韓國瑜時表示，很多選民認為「給你權力目的不是讓你玩政治遊戲，而是要珍惜市民，或是人民對你的囑託」這句話自己也會放在心上。

談到國民黨在總統立委選舉失利，蔡適應說，主要原因在於蔡總統和韓國瑜的差別，選戰中後期，民調已差距很大，顯示出韓國瑜在選戰過程中對某些政策的失言或是一些較誇張的言論，一直把中間選民給嚇跑。

他說，韓國瑜的言論也反映在區域立委選舉上，加上去年香港反送中事件，可以看出很多年輕人出來投票，投票率非常高，這些因素加總起來造成民進黨無論在總統或立委選舉能夠勝出的主因。

蔡適應表示，民進黨也不要自滿，人民投給蔡總統800多萬票，也投給他超過10萬票，還有過去認為沒有勝選機會的選區也順利當選，民進黨應該要更謙卑，別忘了2018年選舉的慘敗，一定要保持戒慎恐懼，謙卑為市民服務。（編輯：陳清芳）1090112