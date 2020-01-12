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2020總統立委大選5/66

陳柏惟空降打破顏家班壟斷 地方人士歸納3原因

最新更新：2020/01/12 13:39
台中市第2選區台灣基進黨立委候選人陳柏惟（前）以政治素人之姿，擊敗對手國民黨現任立委顏寬恒，陳柏惟11日晚間到開票活動會場，感謝民眾支持。中央社記者蘇木春攝　109年1月11日
台中市第2選區台灣基進黨立委候選人陳柏惟（前）以政治素人之姿，擊敗對手國民黨現任立委顏寬恒，陳柏惟11日晚間到開票活動會場，感謝民眾支持。中央社記者蘇木春攝　109年1月11日

（中央社記者郝雪卿、姜宜菁台中12日電）台灣基進立委候選人陳柏惟在台中市勝選，當地人士分析，對手顏寬恒敗選有3大原因，包括和國民黨總統候選人韓國瑜綁太緊、市長盧秀燕政績受檢驗、年輕人返鄉投票潮。

台中顏家與雲林張家地方派系在這次立戰中接連敗選，雲林縣第1選區是由民進黨蘇治芬擊敗對手國民黨張嘉郡。蘇治芬今天接受媒體聯訪表示，不認為「3Q哥」陳柏惟的勝選代表派系的終結，張家派系與台中派系的經營方式完全不同。

陳柏惟這次參選台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），以黑馬之姿獨闖顏家班版圖，挑戰顏家第二代國民黨立委顏寬恒，一舉打破顏家連霸超過20年的選區，成功擊破地方派系長期壟斷局面，讓海線地區藍變綠。

對於顏家這次敗在空降刺客手上，當地人士認為，顏家敗選有3大原因，第一個原因就是跟國民黨總統候選人韓國瑜綁太緊，這次大選中「討厭韓國瑜」已成輿論焦點，顏家選擇與韓國瑜掛在一起，重傷顏家選情。

顏家敗選的第二個原因，就是在台中火力發電廠的空污議題與盧秀燕綁太緊，這次投票結果也間接檢驗盧秀燕的政績。

第三個原因則歸功陳柏惟個人特質，陳柏惟魅力跟選舉模式特色，結合民進黨基層，加上陳柏惟擅長的空戰，成功號召年輕人回家投票，並將年輕人選票催化到極致，造成最後的選戰結果。

即時開票

※以中選會公告為準｜看更多開票統計

來自高雄市三民區的陳柏惟，與民進黨合作挑戰顏寬恒，陳柏惟初到台中市時，沒有人看好一個在高雄高舉「抗韓」大旗的毛頭小子，可以打敗基層實力紮實的顏家班。

不過，坐鎮競選總部的顏家掌門人、鎮瀾宮董事長顏清標昨晚開票過程中，看到主力戰區沙鹿區開票不如預期，即知大勢已去。

顏寬恒第一時間就在顏清標及妹妹台中市議會副議長顏莉敏陪同下，公開自行宣布落選，他表示，自己努力不夠，未來服務不打烊。此舉也令外界感受到顏家組織嚴密，在票數還未完全開出，陳柏惟也還未宣布當選時，即已得知敗選。

顏家勤於服務基層，每天有10多組人馬分頭在外跑行程，仍不敵大勢所趨，顏家幕僚認為，顏寬恒這次的得票數10萬7766票，其實比上次得票數9萬3495票成長，但這次年輕人返鄉投票潮太驚人，加上海線地區也有很多新人口移入，最後才以約5000票差距輸給陳柏惟。（編輯：洪學廣/陳清芳）1090112

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