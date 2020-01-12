美議員祝賀蔡總統勝選 讚台灣人用選票捍衛民主

（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）台灣大選順利落幕，多位美國國會議員今天紛紛祝賀總統蔡英文勝選。他們表示，台灣人再次透過選票捍衛台灣民主，抵抗中國脅迫，他們將持續與蔡政府合作促進美台關係。

台灣總統及立委選舉11日登場，蔡總統以超過817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功贏得連任；民進黨同時取得61席立委席次，再次在國會過半。除了美國行政部門外，多位美國聯邦參眾議員也透過正式聲明或推特（Twitter），恭賀蔡總統勝選。

在參議院部分，共和黨籍參議員、參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）發表聲明，向蔡總統致上「最熱烈祝賀」。賈德納表示，他很榮幸去年能在美國丹佛接待蔡總統，並在他多次訪台期間，與蔡總統緊密合作促進美台兩國友好關係。

賈德納指出：「在中國持續透過侵略性活動剝奪台灣合法性之際，美國須重申其對台灣充滿韌性及活力民主的支持，以及進一步增進美台人民連結，這點至關重要。」

共和黨籍參院外委會主席里契（Jim Risch）則透過參院外委會官方推特，恭賀台灣人民再次成功舉辦選舉，並祝賀蔡總統勝選。里契強調：「美國重視我們與台灣的重要夥伴關係。」

參院外委會民主黨籍首席議員、參院「台灣連線」共同主席梅南德茲（Bob Menendez）以聲明恭賀蔡總統連任成功。梅南德茲表示，台灣充滿活力的民主制度是其人民渴望的明證，也是對那些在世界上致力追求法治、言論與集會自由、及對人權尊重的人們的鼓舞。

梅南德茲說，他期待與蔡總統合作，在未來幾年強化將美國與台灣人民緊密結合在一起的連結。他指出：「我們有許多要一起做的工作，包括經濟及貿易議題、外交及安全事務，及民間與文化活動，我有信心我們會成功。」

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室也發推文表示，盧比歐恭喜蔡總統獲得連任，他期待在未來幾年強化美台關係。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）指出，台灣這次選舉，對其人民及民主來說都是場令人難以置信的勝利，中國的威脅及干預顯然失敗，台灣人民清楚地表明：「自由民主獲得勝利。」

在眾議院方面，也有多位眾議員推文恭賀蔡總統，其中包含共和黨籍眾院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul），及眾院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）。

麥考爾推文表示，台灣人民再次清楚表達，他們會抵抗中國脅迫以捍衛台灣民主，而美國與他們站在一起。約霍則說，蔡總統是自由擁護者，他期待在未來強化美台關係。（編輯：劉學源）1090112