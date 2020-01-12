美挺台選戰加分 學者：蔡總統理性領導符合美利益

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）總統大選結果揭曉，由總統蔡英文連任。學者分析，美台互信良好，蔡總統是穩定現狀的理性領導人，這符合美國期待與利益，台灣可說是美國在亞洲「最鐵」的合作夥伴，預期未來美台合作會持續加強。

蔡總統將於5月就職，展開第2任任期，台美關係無疑是台灣對外關係中，最重要的一環。台灣智庫執行委員賴怡忠分析，這次的台灣選舉是印太區域中防衛自由、民主的關鍵選舉。

對於過去4年美台關係持續進展，他說，不會解讀為成美國對「某個政府」的支持，而是對於支持民主、自由的政府，美國表示支持；美國與蔡政府之間有很好的互信，使美台合作得以進一步強化。

賴怡忠接受中央社記者訪問時表示，蔡總統不只維持現狀，更是穩定現狀的理性領導者，這符合美國的期待與利益；台美之間理念相近，台灣可說是美國在亞洲「最鐵」的合作夥伴。未來，台灣的地位更形重要，預期美國支持台灣的力量會更強。

展望未來4年，他說，基本上蔡總統會繼續「維持現狀」的政策，台灣與美國的互信將持續增加，「台美關係的進展應該是可以預期的」；台美在軍事或其他方面的交流合作也將持續深化。

對於台美洽談自由貿易協定（FTA），賴怡忠認為，蔡政府需要解決美豬美牛的問題，關鍵在於是否能想到「聰明的方式」來解決。

他分析，若美國和中國簽署第一階段貿易協議後，台美FTA的問題勢必會浮上檯面。美方認為解決美豬美牛的問題是台美洽簽FTA的前提，台灣也無法繼續「以拖待變」，必須盡快解決這項爭議。

事實上，不僅美豬美牛，還有台灣對日本核災區食品進口的限制，都是蔡政府未來4年需要面對的問題。賴怡忠表示，美國、日本政府都會期待蔡政府在這些議題上有所作為。

國立政治大學名譽教授丁樹範則說，未來台灣對美關係上，促進投資、貿易關係是最重要的。他認為，比較重要的是如何跟美國建立更實質的經貿、投資關係，包括繼續召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議、吸引更多美商來台投資，帶動國內就業及產業發展，「這比較實際」，不需要期待美國會跟台灣建立外交關係。

有鑒於美國國會現在反對中國的聲量強大，他建議，台灣可以從美國國會著手，藉由國會向美國行政部門施壓，敦促行政部分空出人手來與台灣進行TIFA會談。

前外交部長程建人指出，新任總統必須要思考，如何一方面加強與美國的關係，一方面也要緩和與中國的關係，這樣一來，才有利於台灣的安定與繁榮。

在兩岸關係上，賴怡忠預測，中國對台灣的壓力會增加，中國軍機、軍艦繞台、搶奪台灣邦交國等動作都可能持續，但不至於會到軍事進犯台灣的程度。那樣做的話，會讓外界解讀中國國家主席習近平對台政策錯誤，對習近平在2022年爭取連任，將造成很大的問題。

丁樹範也說，中國對台政策可能維持「硬的更硬，軟的更軟」的作法，一方面維持外交打壓、軍機繞台等，另一方面，會檢視對台26條措施的成效，再推出新做法。不過，即便如此，中國也不至於提高兩岸軍事對峙的緊張。

對於兩岸僵局是否可能解開，賴怡忠表示，關鍵在於中國的態度，目前是中國單方面關掉兩岸對話的可能性，並非蔡政府不願對話。

在對日關係上，賴怡忠預測，台日關係將持續進展，雖然習近平預計今年訪問日本，中日可望簽署第5項政治文件，但基本上對台灣的影響不會太大；台日關係今年的重點可能在於如何利用東京奧運的機會，做一些對雙方有利的事情。（編輯：林淑媛）1090112