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郭台銘大溪謁陵：國民黨主席提總辭與自己無關

最新更新：2020/01/13 18:06
適逢故總統蔣經國逝世32週年，鴻海集團創辦人郭台銘（前右）13日下午與幕僚前往桃園大溪陵寢謁陵，但因為沒有事先申請，因此只能在陵寢外致意。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
適逢故總統蔣經國逝世32週年，鴻海集團創辦人郭台銘（前右）13日下午與幕僚前往桃園大溪陵寢謁陵，但因為沒有事先申請，因此只能在陵寢外致意。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）鴻海創辦人郭台銘今天指出，國民黨主席吳敦義表示將向中常會請求允許總辭，是國民黨的家務事，與他無關。不過他也感嘆，郭家軍出來的時間太短、太倉促，「我們太慢出來了」。

今天是故總統蔣經國逝世32週年的日子，郭台銘下午2時30分與幕僚前往大溪陵寢謁陵，但因為沒有事先申請，因此只能在陵寢外致意，隨後也接受記者採訪，停留大約20分鐘後搭車離開。

對於記者詢問，國民黨選得很差，如何看待黨內青壯派要求國民黨主席吳敦義立即辭去黨主席跟不分區立委資格。郭台銘表示，他不是國民黨員，也不是以國民黨員的身分來謁陵，在蔣經國的治理下，才讓他可以從台灣走到世界，蔣經國的精神是國民黨該學習仿效，但國民黨主席是國民黨的家務事，跟他無關。

記者追問，在這次選舉中郭家軍幾乎是潰敗，如何規劃下一步。郭台銘說「我們希望做點事情，但就是時間太短、太倉促」。他希望主打經濟議題，不過選戰中兩岸跟中美問題卻變成最重要的主軸。但民眾，尤其年輕人思考的是台灣的自由、民主獨立性問題。

至於未來是否還會跟台灣民眾黨合作。郭台銘指出，當初是希望達到兩大黨兩小黨的局面，但開票後變成兩大黨一小黨很可惜，將來親民黨泡沫化、新黨沒有，若國民黨將來有不同意見，很多支持者投不下票，投到別的陣營去，「這是我們不願意見到的，我們太慢出來了」。

郭台銘表示，只能說親民黨主席宋楚瑜已得不到人民的認同，但也希望民進黨不要過半、贏這麼多，未來希望國會的一黨獨大、一黨暴力或一黨獨裁不要發生，很高興是民眾黨與時代力量都取得席次，親民黨因為整體氛圍被淹沒掉，但只能說是「親民黨的結束、宋主席的命運」，「我們只能盡量幫忙，沒有辦法左右」。

對於有媒體報導，郭台銘曾提到「我非常喜歡蔡壁如」，郭台銘說，除了蔡壁如非常忠於台北市長柯文哲，也忠實傳達意件，執行力強卻不逾矩，並且以理來說服他，有時候柯文哲講的話他聽不太懂，但蔡壁如的分析就容易了解，是個不居功的理性工作者，也是柯文哲依賴的幕僚。

記者又問，國民黨青壯派喊出要把九二共識論述換掉的說法。郭台銘指出，自己在初選時講過「鋼索理論」，一頭的鋼索串在華盛頓，另一頭串在北京，不要過分的親美，也不能過分的傾中。但大家疏忽了這個議題的重要性，很高興大家一起拿出來做研究，不管作為將來兩岸定位也好，台美關係也好，都有參考作用。（編輯：方沛清）1090113

鴻海創辦人郭台銘（前）13日赴桃園大溪陵寢謁陵，他受訪時表示，自己非國民黨員，也不是以國民黨員身分來謁陵，而國民黨主席是國民黨的家務事，跟他無關。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
鴻海創辦人郭台銘（前）13日赴桃園大溪陵寢謁陵，他受訪時表示，自己非國民黨員，也不是以國民黨員身分來謁陵，而國民黨主席是國民黨的家務事，跟他無關。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月13日
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