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吳敦義15日請辭黨主席 國民黨規劃3/7補選

最新更新：2020/01/14 15:45
國民黨主席吳敦義15日將率一級主管向中常會請辭，部分中常委14日表示將准辭，不會慰留。（中央社檔案照片）
國民黨主席吳敦義15日將率一級主管向中常會請辭，部分中常委14日表示將准辭，不會慰留。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨主席吳敦義明天將率一級主管向中常會請辭，部分中常委今天表示將准辭，不會慰留；若吳敦義請辭案通過，明天中常會預計通過黨主席補選時程，根據內部規劃，17日將發布補選公告，3月7日投票改選。

國民黨2020總統、立委選戰大敗，吳敦義11日在開完票後表示，將率副主席、一級主管15日向中常會請辭；青壯派中常委江啟臣昨天率先請辭，呼籲所有中常委一同總辭，同時組成臨時決策委員會，中常委蔣萬安、徐弘庭等人跟進。

對於青壯派的作法，不少挺吳常委感到不滿，不具名常委表示，沒有人會想要戀棧，現在喊辭是最簡單的作法，好像就是站在改革那端，不辭的人就是保守、迂腐。

這名常委說，重點是現在面對的是黨主席補選問題，若明天不召開中常會，如何確定吳敦義的請辭案、如何確定接下來黨主席的改選方式和期程，又如何確定由誰來辦理黨主席選舉，這些喊辭的人，平常很少來開中常會，現在黨有事就把責任推得一乾二凈，並不是負責的作法。

中常委曾文培表示，經部分常委今天上午開會討論後，達成幾點共識，明天中常會將會同意吳敦義的請辭，並依照黨章規定決定代理人選，也將會在常會上一併通過黨主席改選辦法，確定接下來黨主席改選期程。

曾文培說，同意吳敦義請辭後，中常會也將即刻改選，他建議中常會可立即停會至改選完成，而中常委改選時程越快越好，可與黨主席選舉脫鉤。

根據國民黨黨章規定，黨員、曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權的黨員3%以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人。

中常會預計明天通過黨主席補選作業細則及時程表，依照國民黨初步規畫草案，將在1月17日發布補選公告，當天起到2月3日開放參選人進行黨員連署，連署期間為18天。

1月30日至1月31日受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記，2月5日至6日進行參選資格的連署查核，2月7日前完成候選人號次抽籤確定候選人。

海外通訊投票選舉票在2月10前要完成印製及寄發。3月7日在各直轄市及縣市投票所進行投開票；確定的時程仍以明天中常會通過為主。（編輯：謝佳珍）1090114

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