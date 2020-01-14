改革國民黨 江啟臣：可怕的是不知道檢討

（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨在總統及立委選舉大敗，改革聲浪四起，國民黨立委江啟臣昨晚宣布辭去國民黨中常委，他今天說，失敗並不可怕，可怕的是不知道檢討。

國民黨這次選舉大敗後，要求檢討改革、世代交替的聲音四起，江啟臣昨晚率先宣布辭去中常委，並呼籲所有中常委一同請辭，隨後包括台北市議員徐弘庭、國民黨立委蔣萬安、黃昭順等人，也先後宣布辭去中常委。

在國民黨敗選、黨主席吳敦義宣布請辭後，江啟臣就被點名可角逐黨主席。江啟臣今天上午與徐弘庭、蔣萬安、國民黨立委林為洲等人共同接受媒體訪問，對於黨主席一職，江啟臣說，誰選黨主席不是今天討論的重點，外界也不關心誰要來選黨主席。

江啟臣說，大家關注的焦點是國民黨知不知道檢討、負責、民意在想什麼，他們身兼民意代表，更需要跟民意站在一起，當民意需要他們做改革國民黨的事時，就必須勇敢站出來；但是改革不見得要當黨主席，黨主席可以由很多方式產生，在這段過渡期間，過去民進黨也遭遇挫敗，當時的黨主席如何產生，都值得借鏡與參考，失敗並不可怕，可怕的是不知道檢討。

談起國民黨的大陸政策，江啟臣坦言，國民黨的大陸政策在這次遭遇挫敗，必須承認失敗是一個事實，民意對此有所質疑也是事實，如何提出更切合民意方向的兩岸政策，這是國民黨內部要討論的，也是路線的大辯論。希望大家在一些重要議題的討論上，可以更大開大合、敞開心胸、擁抱民意。

蔣萬安說，國民黨中央最高決策機構、核心、模式，已經無法快速反映外界民意的變化，他辭去中常委除了表示負責，也希望未來的決策方式，能夠更貼近民意。對於外界也有人期待蔣萬安扛起大旗選黨主席，他表示，不管在哪個崗位上，他對於國民黨的改革，一定會盡最大的力量。

此外，在4人受訪結束後，此次選戰鎩羽而歸的國民黨立委沈智慧也宣布辭去中常委。她表示，國民黨敗選後需要面對事實，進行檢討，找到符合台灣民意的政策、理念與論述，重建國人對國民黨的信任。（編輯：張良知）1090114