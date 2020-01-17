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國民黨掀檢討九二共識
2020大選落幕，國民黨青壯世代掀起檢討聲浪，多名黨內立委、議員表達對「九二共識」的質疑，主張黨內應就兩岸關係提出新論述。
國民黨掀檢討九二共識
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國民黨掀檢討九二共識5/20

選後觀察 美國學者指國民黨面臨2大立即挑戰

最新更新：2020/01/17 18:03
總統與立委大選結束，哈佛大學費正清中心集結學者專家發表選後觀察，研究員史諾蘭指出，國民黨在選後面臨至少兩大挑戰。圖為11日第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉後的國民黨高雄市黨部開票現場。中央社記者王騰毅攝　109年1月11日
總統與立委大選結束，哈佛大學費正清中心集結學者專家發表選後觀察，研究員史諾蘭指出，國民黨在選後面臨至少兩大挑戰。圖為11日第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉後的國民黨高雄市黨部開票現場。中央社記者王騰毅攝　109年1月11日

（中央社台北17日電）總統與立委大選結束，哈佛大學費正清中心集結學者專家發表選後觀察，研究員史諾蘭指出，國民黨在選後面臨至少兩大挑戰，第一是如何解讀選舉結果，第二是未來政黨方向的鬥爭。

費正清中心（Fairbank Center）選後推出「台灣選舉（Taiwan Votes）」專題，集合7、8位學者由各面向分析2020台灣大選觀察，討論選後兩岸關係、美中台關係，藍綠兩黨挑戰與總統蔡英文、高雄市長韓國瑜的起落分析。

史諾蘭（Sara Newland）在探討選後藍綠兩黨走向一文中指出，國民黨將馬上面臨兩大挑戰，第一是如何解讀大選結果。她說，國民黨必須檢討韓國瑜是不是錯誤的候選人，從結果看來似乎是，但韓拿下遠優於2016年大選的550萬餘票，因此也可以不解釋為大敗。

最重要的是，「韓粉」正如同全球各國的民粹選民，會構成紮實穩固的政黨支持基礎。美國的「茶黨」因此改變了共和黨體質，韓粉也有可能轉變國民黨的體質。

第二，國民黨將馬上開始未來方向的鬥爭，過去國民黨以擁有中產階級和企業財團的支持著稱，韓國瑜的庶民口號政策與支持者似乎開展了經濟民粹主義，訴求那些遭藍綠遺忘的經濟弱勢者，今昔方向產生矛盾，史諾蘭認為這可能造成國民黨未來方向很大轉變。

至於民進黨，也有兩大挑戰，第一是政黨票的滑落，第二是台灣民眾黨靠柯文哲個人魅力一舉拿下近11%選票，在2024大選將使民進黨面對更複雜的選情。

詹艾文（James Evans）則在另一篇文章檢視台灣的同志選票。他說，數據顯示20至29歲選民中蔡英文以63%比24%大勝韓國瑜，支持同婚合法化者則高達76.9%，這說明被稱為「粉紅選票」的LGBTQ族群，在蔡英文連任之路扮演重要角色。

詹艾文指出，雖然反同公投過關，但高舉反同大旗的安定力量黨，在大選得票率極低，也看不出反同者的選票流向國民黨，因為對國民黨或小黨的支持者而言，同婚並不是投票考量的優先。

他說，儘管蔡英文明顯挺同，同志圈裡對蔡的分歧看法和其他領域一模一樣。一名30歲出頭的男同志受訪時說，他認為民進黨會宣布台獨，但經濟成長比宣布獨立重要，所以他會支持國民黨。

詹艾文指出，是否會在蔡的第二任期持續支持她，以及蔡如何在第二任期中繼續推進彩虹議題，都值得後續觀察。（編輯：王思捷）1090117

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