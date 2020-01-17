更多編輯台推薦新聞：
影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄
國際

影片／袋熊擅長挖地洞 意外成為澳洲野火救命英雄

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘
早報

早安世界》雙北捷運環狀線獲准營運 19日起免費試乘

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺
產經

獨家／臉書台灣辦公室招募新血 開5大職缺

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因
政治

印度瑞辛納對話13國外長與會 台灣今年能見度大增有原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

用選票拒絕北京 華郵專欄作家：時間在台灣這邊

最新更新：2020/01/17 12:14
總統蔡英文（前）在總統大選中獲得壓倒性勝利。「華盛頓郵報」專欄作家威爾指出，這是繼香港2019年11月選舉結束48天之後，另一場以選票否決北京的選舉。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（前）在總統大選中獲得壓倒性勝利。「華盛頓郵報」專欄作家威爾指出，這是繼香港2019年11月選舉結束48天之後，另一場以選票否決北京的選舉。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）華盛頓郵報專欄作家威爾指出，48天內，香港與台灣相繼以選舉結果向中國說不。而在台灣，自稱台灣人而非中國人的比例正在穩定增加，「時間在台灣這邊」。

新華社將台灣大選結果形容為「一時之逆流不過是歷史浪潮下的泡沫」，但「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家威爾（George F. Will）16日發表文章指出，這是繼香港去年11月選舉結束48天之後，另一場以選票否決北京的選舉。從香港、台灣到中歐，越來越多證據表明，中國不被接納。

專文指出，選前北京以經濟施壓、軍事恐嚇方式，以及秘密卻公然的干預，企圖影響台灣選舉，但總統蔡英文仍獲得壓倒性勝利。

總統得票概況

※以中選會公告為準｜看更多開票統計

中國國家主席習近平去年一月曾表示，「祖國必定統一、必然統一」，因為這是歷史的大趨勢。但台灣目睹數個月來，香港民眾因為自由被壓縮進行抗爭，揭露「一國兩制」的荒謬本質，這是中國用以掩蓋對香港與台灣專制未來的設想。

對於台灣議題，習近平曾說：「不能一代一代傳下去」，但威爾明白指出，台灣實際上是個主權國家，獨立，擁有自己的立法機構、貨幣、護照與外交人員，美台雙邊貿易協定應會是美國對台灣主權進一步的承認。

文章表示，時間在台灣這邊。台灣2300萬人中，自認是台灣人而不是中國人的比例正在穩步增加。此次的立法委員選舉，民進黨候選人平均年齡約38歲，比國民黨候選人小了近25歲。

文章也提到年僅38歲的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）在宣布與台北市結為姐妹市後，面臨來自中國的打壓，北京取消捷克的樂團赴中國演出。他也曾因為邀請台灣駐外官員出席會議，被中國官員要求驅離，但賀瑞普予以拒絕。布拉格於日前與台北市正式締結為姊妹市。

威爾指出，不良舉止與惡劣行為反映一個愛以「歷史」為藉口的霸凌者對文明規範的不尊重。與意識型態相反，中國正在學習的是人民創造歷史，而不是反其道而行。（編輯：林憬屏）1090117

台北市長柯文哲（左）13日與布拉格市長賀瑞普（右）在布拉格簽署姊妹市協定。（北市府提供）中央社記者林育立布拉格傳真 109年1月14日
台北市長柯文哲（左）13日與布拉格市長賀瑞普（右）在布拉格簽署姊妹市協定。（北市府提供）中央社記者林育立布拉格傳真 109年1月14日
延伸閱讀
薛瑞福：蔡總統可藉女性元首身分創造國際空間大選結果影響因素 中研院社會所調查發現3關鍵布拉格棄北京 市長賀瑞普：感受不到中國的尊重
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報