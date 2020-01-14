大選結果影響因素 中研院社會所調查發現3關鍵

中研院社會學研究所調查發現，中國與香港因素、青年崛起、中產階層轉向是影響大選結果的3個關鍵因素。圖為11日晚間總統蔡英文台北競選總部外，有民眾高舉挺港旗幟。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

（中央社記者許秩維台北14日電）總統大選日前落幕，中研院社會學研究所根據選前進行的調查分析，發現中國與香港因素、青年崛起、中產階層轉向是影響大選結果的3個關鍵因素。

中央研究院社會學研究所副所長陳志柔今天告訴中央社記者，社會所每年都會定期針對各項社會議題進行社會意向調查的研究，適逢2020總統大選，因此在去年11月18日至12月6日的調查中，加入大選議題，並以家用電話隨機抽樣，訪問1235名受訪者，其中959名（77.6%）表達他們的投票意願。

社會所調查顯示，表達投票意願的民眾中，很支持和支持香港反送中的民眾合計達68%，不支持或很不支持者僅占32%，如將不想投票的民眾也算入，有66%民眾對香港的民主抗爭感到同情；支持反送中的民眾中，逾6成傾向投給總統蔡英文，顯示香港抗爭顯然影響台灣選民的投票行為。

另外，社會所把40歲以下的青年世代與40歲以上的世代分開統計，發現青年世代有72%傾向投給蔡總統；如以大專學歷區隔進行統計，調查顯示，大專以上的中產階層逾6成倒向綠營，這也是中產階層自2004年後再次出現投票翻轉。

陳志柔表示，從調查可發現，中國與香港因素、青年崛起、中產階層投票行為轉向是影響大選結果的3個關鍵因素；此外，值得關注的是，青年世代對國民黨的兩岸政策、反年改、反同婚或對國民黨總統候選人韓國瑜形象的抗拒，遠超過年長世代。

陳志柔提到，青年世代雖將票投給蔡總統，但不代表他們面臨的低薪、就業、住宅等問題已經被解決，只是在國家安全受到威脅的情況下，經過權衡後做出這樣的投票，因此希望未來執政黨仍應重視青年需求，解決他們面臨的困境。（編輯：葉俐緯）1090114