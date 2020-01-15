訴求年輕選票與國家認同 蔡英文擊退民粹主義

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）總統蔡英文擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，順利連任。國外政治學者撰文表示，民進黨成功動員年輕人和國家認同議題是韓國瑜敗選的兩大關鍵。

美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人南樂（Lev Nachman）13日在美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文表示，這次台灣大選結果顯示，民粹訴求在東亞的民主國家台灣踢到鐵板，至少目前是如此。

南樂在文中表示，親中的國民黨總統候選人韓國瑜去年挾著高人氣，拿下過去一向被視為民進黨票倉的高雄市長寶座。才當上市長沒幾個月，韓國瑜便仗著高支持率，繼續問鼎總統府。

去年5月，韓國瑜民調支持度50%，而蔡英文才慢慢從2018年九合一地方選舉挫敗和民進黨總統初選激烈挑戰中恢復，當時民調支持率還不到35%。但到了選前一個月，兩人的民調逆轉，蔡英文支持度攀抵51%，韓國瑜則跌到29%。蔡英文這次大選拿下歷史性勝利，以超過817萬票，大贏韓國瑜265萬票。

在英美選民都沒辦法拒絕民粹主義候選人之際，台灣是如何擊敗民粹主義？

南樂在文中表示，台灣成功擊退民粹威脅的背後祕密之一是動員。他說，蔡英文的勝選是一場數字遊戲，不必然是意識形態勝利。蔡英文和民進黨這次成功動員較上一屆總統大選多出的200多萬選民。這次大選投票率近75%，遠高於上屆的66%。

這次台灣大選，香港扮演的整體角色固然有待商榷，但無疑是民進黨動員年輕選民策略的關鍵。台灣過去每次大選的主要政治分歧點都是獨立和統一。這次民進黨把握每個機會搬出香港，讓年輕選民認為這是場生死攸關的選戰。

南樂在文中表示，拒絕「一國兩制」是蔡英文表達支持台灣主權的有效方式。

南樂還指出，蔡英文的支持率回升也拜國內多項因素之賜，像是重新打造在年輕人間的政治形象。旗下的公關團隊去年努力不懈將她從一名跛腳鴨總統，變身為台灣最酷政治人物，相較於韓國瑜已做好更充分準備，致力保護台灣和捍衛台灣的形象。

南樂指出，面臨走民粹路線的候選人，台灣選民並沒有選擇不出門投票。

川普2016年總統大選祭出多項民粹策略，美國選民的投票率基本上和2012年一樣。而在英國，首相強生為了讓國會通過脫歐協議，去年宣布提早國會改選，雖贏得多數席次，投票率卻低於2017年。英美年輕人不約而同都是投票率最低的族群。

但南樂指出，在台灣，年輕人卻是強力動員。韓國瑜最後成為民進黨動員年輕選民的好藉口。他的民粹牌失靈，加上香港讓民進黨有更好的理由說服憂心中國侵略台灣的選民。結果政治強人不敵鐵娘子，尤其是在國家認同這個關鍵議題上。

南樂還提到，這次台灣大選的另一個數據顯示，大多數選民雖沒有把總統票投給韓國瑜，卻還是把政黨票投給國民黨。政黨票中，民進黨和國民黨得票幾乎不相上下，得票率分別是34%和33%，可見在政黨支持度上，兩黨差不多。這顯示泛綠支持者雖把票投給蔡英文，卻沒有同樣程度地支持民進黨。

南樂最後表示，韓國瑜和他的民粹主義不會在選後消失。韓國瑜回高雄當市長，繼續擁有正式政治權力和經營鐵粉的主要平台。

至於台灣在對抗民粹的長期戰爭中，能否取得勝利，則要看國民黨的未來領袖如何因應韓國瑜的民眾支持，以及他的人氣能否繼續下去而定。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1090114