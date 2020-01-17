薛瑞福：蔡總統可藉女性元首身分創造國際空間

前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福16日指出，面對中國打壓，台灣或許可藉總統蔡英文女性民選領袖身分，召開全球女性會議或設立組織，擴大台灣國際空間。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月17日

（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天指出，中國不願與總統蔡英文坐下來談是錯的；面對中國打壓，台灣或許可利用蔡總統女性民選領袖身分，創造更多國際空間。

薛瑞福認為，台灣應當發揮創意創造國際空間，全球有約20位和蔡總統一樣的民選女性領袖，或許可以召開會議或設立國際組織，為台灣爭取更多國際空間。

美國聖母大學（University of Notre Dame）基奧全球事務學院（Keough School of Global Affairs）今天針對台灣大選對美國政策影響舉辦研討會。剛出任華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）應邀進行專題演講。

薛瑞福首先表示，台灣仍是新興民主政體，這次大選圓滿落幕對台灣而言是個里程碑。而儘管這是台灣的選舉，不是中國的選舉，但中國民眾高度關注這場選舉，也會思考為何他們不能享有同樣的權利。或許有一天會有不同的中國出現，而這將是因為台灣給予的啟發。

在蔡總統連任後，儘管有少部分人預期中國會與蔡總統打交道，但薛瑞福認為，中國對台方針不致大幅改變。

前總統陳水扁在2004年連任時，中國就未做出改變，中國似乎也沒有太多可以靈活運用的工具，他預期中國對台方針不致有大幅改變，仍會繼續奪取台灣外交盟邦、進行軍事演習，中國不願與蔡總統坐下來談，「我覺得這是錯的」。

與蔡總統多次會面的薛瑞福表示，蔡總統是個務實的人，身為民進黨籍總統，她在可能的範圍內盡最大努力，讓雙方有對話空間。

過去2年積極推動美國印太戰略的薛瑞福表示，台灣是美國印太戰略的重要夥伴，共享價值與普世原則，美國也尋求與台灣擴大合作與往來。

但他也指出，台灣身處前線，面臨來自中國的巨大軍事威脅。美方希望台灣在國防方面作出正確的投資，有目標與緊迫性地處理自身國防需求。美方是台灣的合作夥伴，依循台灣關係法提供台灣足夠自我防衛的國防武器，希望台灣能堅守維持現狀，保持事實獨立（de facto independence），因應立即的挑戰。

薛瑞福並談到，美中雙邊國防官員曾多次會晤，也會提及台灣議題，美方期望台海雙方能和平解決歧見。實際上依循歷史經驗，美國對台軍售多次促成兩岸對話，幾次美國宣布大規模軍售台灣後，兩岸關係都能獲得改善，甚至有所突破。（編輯：林憬屏）1090117