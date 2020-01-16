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蔡總統專訪登上熱門論壇 美國鄉民挺台灣

最新更新：2020/01/16 15:38
總統蔡英文（圖）日前接受專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，相關報導被網友轉載，在「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit上熱議。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（圖）日前接受專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，相關報導被網友轉載，在「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit上熱議。（中央社檔案照片）

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）總統蔡英文接受BBC專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，相關報導被網友轉載，在「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit上成了熱門討論話題。

根據Reddit網站資料，這個論壇是全美第5大流量網站，平均每月有4億以上的活躍使用者，參與1萬多個社群的話題討論、訊息分享。

網友14日貼了一則「南華早報」的報導，介紹蔡總統選後接受英國廣播公司（BBC）專訪的內容。這則貼文登上Reddit的熱門話題，一天之內有近7萬點閱、3000則留言回應。

貼文標題引述報導，指稱台灣「已經是一個獨立的國家」，底下的留言大多是挺台言論，有人語帶反諷說：「我打賭台灣大陸會不高興。」接著有人回：「你是說西台灣嗎？」。

一名自稱在台灣住20年的網友留言，「差不多是時候該有重要人物說出這句話來了」。也有人出主意：「我們應該締結條約，所有的國家一次承認台灣，去他的中國，他們沒辦法一次報復所有人吧。」

有留言點出「大多數國家不是不願承認台灣，是為了取悅血腥的中國大陸才這麼做」。

「正在監看這篇文章的、親愛的中國政府」有網友用書信體向中國喊話：「他們不想要成為專制政權的一部分，這種專制政府把異議人士關進監牢。你們在香港已經證明了，一國兩制是個謊言。請專注在那些『願意』成為你們國家一部分的人民吧。」

也有人指出，環顧世界各國的領袖，有膽量向中國說不的政治人物極度稀有，蔡總統不只勇敢對抗中國，「而且為了同性婚姻，對抗台灣保守勢力。女性領導人物甚至比男性還要堅強，她就是最佳範例」。（編輯：馮昭）1090116

總統蔡英文接受BBC專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，在「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit上成了熱門討論話題，一天之內有近7萬點閱、3000則留言回應。（圖取自Reddit網頁reddit.com）
總統蔡英文接受BBC專訪，談到中華民國台灣已經是獨立的國家，在「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit上成了熱門討論話題，一天之內有近7萬點閱、3000則留言回應。（圖取自Reddit網頁reddit.com）
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