總統接受BBC專訪：我們是獨立國家 中國應予尊重

（中央社台北15日電）甫當選連任的蔡英文總統接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，中國需「面對現實」並「尊重」台灣，還說台灣擁有獨立的身分，有自己的國家，任何事情與這個理念相違，對我們來說無法接受。

蔡總統堅持說，台灣的主權無庸置疑也沒有談判的餘地。

蔡總統在11日的大選以817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，贏得連任。她勝選後首度接受專訪時告訴BBC記者沙磊（John Sudworth），「我們不需要宣告自己獨立的地位，我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣」。

BBC報導說，很顯然，蔡總統認為她的勝選證明了「一個中國」的概念不僅不符合台灣民意，也模糊了台灣真正的地位。

蔡總統說：「情況已經改變。模糊化已不再能達到當初的目的。」

她建議，真正需要做出改變的是中國。

「因為，3年（多）來，我們看到中國不斷加強（對台灣的）威脅…他們派軍艦軍機繞台。」

蔡總統說：「還有香港發生的事，民眾真正意識到危機確實存在，而且變得愈來愈嚴重。」

蔡總統認為，台灣利益已無法透過空談來滿足，而是需要透過面對現實，尤其在面對支持她理念的年輕族群。

「我們擁有獨立的身分，我們有自己的國家。因此，如果有任何事情與這個理念相違，他們會站起來，說這對我們來說無法接受。」

「我們有成功的民主制度，良好經濟，我們值得中國的尊重。」

BBC點出，對於批評人士來說，蔡總統的立場是不必要的挑釁，甘冒著公開與中國為敵的風險。

蔡總統對此表示，她已經展現克制。她說：「3年（多）來，我們不斷告訴中國，維持現狀為我方政策…我認為這對中國展現出很大的善意。」

蔡總統表示，她對對話抱持開放立場，但也知道北京可能因為她的勝選而升高施壓台灣。

BBC問蔡總統，在她看來，發生戰爭的風險有多大。

蔡總統說：「任何時候都無法排除戰爭的可能性。問題是必須做好準備，加強自衛能力。」

BBC問，台灣能抵抗軍事行動嗎？蔡總統回答說，台灣軍事能力相當不錯，並說，「入侵台灣，中國將付出龐大代價」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1090115