台灣旅客遊埃及人數增 見聞古文明、體驗民情差異

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（中央社記者施婉清開羅23日專電）觀光大國埃及素以承載4000年古文明的神廟古蹟，吸引遊客前往朝聖。有埃及旅行業者看準台灣觀光客潛力，在台設公司經營旅遊業；另貿協開羅台貿中心也提醒國人，入境埃及後應謹慎留意和尊重當地民情，並避免誤觸法規。

埃及是全球最重要的旅遊目的地之一，除保有豐富的歷史文化遺產，如金字塔、勒克索（Lexor）神廟，還有即將開幕，成為全世界最大單一文明博物館的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum）；埃及並擁有獨特的自然景觀資源，如黑白沙漠、希瓦綠洲（Siwa Oasis），還有紅海海洋珊瑚礁生態系統。紅海也是歐洲遊客首選的知名潛水旅遊勝地。

旅遊業是埃及經濟的支柱產業，占國內生產毛額（GDP）的12%~15%，也是埃及外匯重要來源。埃及在過去10多年歷經人民革命政治動蕩、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、以及周邊戰事不斷引發的區域安全問題，觀光產業受到極大影響。

因此，埃及政府近兩年卯足全力拚觀光，除加快腳步造橋鋪路，以補強過去基礎設施不足的缺陷外，也為開羅老城區古蹟和建物進行維護和改造工程。

埃及旅遊和文物部長法西（Sherif Fathy）說：「我們的目標很明確，要將埃及打造為世界上最具活力、最多元化的旅遊目的地，並在2030年達成一年接待3000萬遊客。」

根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，2024年埃及遊客人數創歷史新高達到1580萬人次，較去年同期成長6%。2025年第一季已接待遊客390萬人次，較去年同期成長25%。

而從台灣面來看，根據交通部觀光署統計，台灣去年出國人數超過1684萬。一名埃及籍中文導遊「埃及豆豆」（Mohamed）告訴中央社，他經營的旅行社去年即接待了上千名台灣遊客。

埃及豆豆看準埃及大力發展觀光經濟和台灣遊埃人數增長的好時機，今年初毅然決然到台灣設立公司，開辦承接一條龍旅遊業務的旅行社。

埃及豆豆曾經為台灣電視主持人唐綺陽、饒舌歌手瘦子安排埃及旅遊行程，他在接受中央社訪問時說，相較於其他國家的遊客，台灣遊客極為注重細節的安排，例如車上是否有準備瓶裝水，或是上車時導遊是否有問安。

一名曾派駐埃及數年的張先生對中央社說，「注重細節」對一向都「瑪莉吁」（malesh，埃及阿拉伯語「沒關係、不介意」之意）、「應許阿拉」（inshallah，阿拉伯語「聽從真主旨意」之意）的埃及民眾來說是一大挑戰，因為多數埃及人屬於樂天派，追求隨遇而安，且安於現狀，凡事都不需太講究、太在意。

然而，勇於接受挑戰的埃及豆豆與眾不同。他向中央社強調，他是從零開始打下創業基礎，有冒險犯難精神，當初選讀高難度的中文系，讓他現在在埃及中文導遊市場享有一席之地。

埃及豆豆表示，注重細節的台灣遊客也注重應對進退禮儀，因此台客溫和友善，且重感情的相處態度讓他感覺很舒服；而且台灣人也注重安全感，願意為多一層保障多花一些錢，讓他更加專注投入在開發台客市場上。

埃及豆豆對於台灣的喜愛程度甚至到了著手規劃帶埃及籍妻子到台灣舉辦二次婚禮，以彌補成婚當時因經濟條件未能給予妻子一個夢幻婚禮的缺憾。

埃及豆豆在言談中也提及，遊客尊重文化習俗差異的重要性。例如，參觀清真寺或教堂時不穿大面積露膚服飾；遇到教徒進行禮拜時保持安靜；還有在未取得許可前，不對包頭巾婦女拍照。

開羅台灣貿易中心主任王齊賢也提醒國人，埃及仍是威權主義國家，媒體和政治自由極為受限，警察擁有絕對權力，因此，國人入境埃及後要謹言慎行，尤其是對待海關以及警務人員。

王齊賢另強調，絕對不可對著公家機關或火車站等公共建築物拍照。去年有位台灣年輕女遊客因對著警察局拍照而被偵詢，後經由台貿中心協調才被釋放。

埃及自從2011年民眾透過集會遊行革命成功，將前總統穆巴拉克拉下台後，埃及政府對於集會和在公共場拍照攝影，或勘查集會抗議場地意圖的行為都非常敏感。

中央社記者也觀察到，除知名觀光景點外，僅在馬路上或銀行門口拿起手機狀似拍照，安全人員就會立刻投以警戒眼神，也會制止拍照動作。

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王齊賢補充說明，不要在古蹟地區撿拾來歷不明的石頭，因為埃及地底下仍蘊藏許多珍貴的未知古文物，埃及機場會對出境旅客開箱檢查。海洋珊瑚被埃及列入重點保育範圍，同樣不可攜帶出境。

王齊賢舉例說，今年有台灣遊客在機場被海關人員開箱檢查時，查出一塊被認定是古文物的石頭而被帶回警局拘留數小時，最後經過協調付費，留下石頭才獲釋放，台灣旅客一定要小心謹慎。（編輯：高照芬）1140624

專職埃及中文導遊事業的埃及豆豆，看準埃及大力發展觀光經濟和台灣遊埃人數成長的好時機，今年初毅然決然到台灣設立公司，開辦承接一條龍旅遊業務的旅行社。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月24日