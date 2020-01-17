蔡總統連任 中國專家：北京對大選結果不意外

前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（中）16日主持研討會，探討總統和立法委員大選結果可能的衝擊與影響。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年1月17日

（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）華府智庫中國專家孫韻今天指出，北京去年秋天就停止寄望高雄市長韓國瑜，故對台灣大選結果並不意外。孫韻表示，中國要改變對台政策機率很低，還是會持續以武力嚇阻台獨。

台灣大選11日舉行，總統蔡英文以817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，贏得連任；執政的民主進步黨在立法院取得61席，再次在國會過半。華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天舉辦研討會，探討台灣選舉結果的可能衝擊及影響。

研討會由前美國在台協會（AIT）理事主席、現任布魯金斯研究所資深研究員卜睿哲（Richard Bush）主持，並邀請多位學者出席評論，包含淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。黃介正在競選期間擔任韓國瑜國政顧問團成員。

史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，台灣大選期間她人在中國，與許多中國人士會面。孫韻指出，就她了解，雖然北京去年整年都明顯支持韓國瑜，但香港情勢與台灣民調讓中國對台灣大選可能結果，有「相當正確、客觀」的看法。

孫韻說，就她個人觀察，中國自去年秋天起，基本上就不再寄望韓國瑜可能勝選，故在心理上有準備兩種可能結果。她強調，中國對台灣大選評估是正確的，「大陸現在（對結果）是感到失望，但並不意外」。

孫韻指出，台灣選後很多人在詢問，北京會不會改變其對台政策，但中國對台政策延續性十分強，原因是北京在這部分彈性嚴重受限，要改變非常困難。她強調，北京並沒有準備好以武力統一，或是為了統一與美國發生軍事抗爭，所以中國現階段還是將武力保留用來嚇阻台獨，而非尋求統一的工具。

孫韻說，如果大陸真的動武，還會面對一個更大的問題，那就是之後要如何管理台灣。她說：「若以香港作為例子，台灣會是個更大的問題。」（編輯：徐崇哲）1090117