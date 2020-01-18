馬英九：九二共識是兩岸共識 北京不同意要跟誰共

（中央社記者余祥台北18日電）前總統馬英九日前提出4前提賦予九二共識新意涵，但「北京同意」這一點引發爭議。馬英九今天表示，九二共識是台灣跟大陸的共識，北京不同意要跟誰共？至於對於共識的認知落差，大陸要負相當責任，把九二共識解釋成是一中，忘記各表。

台北市議員張斯綱等人日前拜會馬英九，並轉述馬英九的想法，馬英九認為在符合中華民國憲法、民意支持、北京能夠接受做為雙方交流共識，還有國際能夠理解等4個前提，才能賦予九二共識新意涵。

但其中，北京同意的前提引發爭議。馬英九中午出席「109年度新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐會」，會後受訪時說，九二共識一定要是台灣跟大陸的共識，北京不同意要跟誰共呢？

馬英九說，大家一直誤會，九二共識一定要是台灣共識，也要是兩岸的共識，才會有效果。至於現在是否還有共識，馬英九說，就是要找出可以恢復共識的方式，一中各表其實對台灣很有利、有彈性，可以維持憲法一中，又能讓兩岸交流。

至於現在是否對於共識有落差，馬英九說，大陸要負相當責任，把九二共識解釋成完全是一中，忘記各表，如果不改我們的困難會增加很多。

針對國民黨是否要修正兩岸路線，馬英九說，這可以討論，到底是要跟大陸保持怎樣的關係，要一直對抗到底，還是希望用和平的方式解決爭端，關鍵在這裡。

另外，監察委員陳師孟日前請辭，馬英九說，早就該辭職了，很少看到一個踐踏法治的人，結果得到8成法官的抗議，陳師孟是中華民國第一人；至於總統府慰留，馬英九嘆了一口氣說，「my god！」

國民黨2020總統立委大敗，黨內有人勸進馬英九回鍋黨主席，馬英九先反問，「誰？」並說，他已經做過黨主席了，至於可能由誰接任，馬英九說，很快就會知道了。

媒體詢問，國民黨要如何改革，馬英九說，會逐步提出方法，今天恐拍沒辦法馬上回答。（編輯：紀淑芳）1090118