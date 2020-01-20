郝龍斌宣布參選國民黨主席 盼台灣脫離統獨勒索

前國民黨副主席郝龍斌20日宣布參選國民黨主席，郝龍斌表示，在兩岸關係上，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北20日電）前國民黨副主席郝龍斌今天宣布參選國民黨主席，郝龍斌表示，在兩岸關係上，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。

國民黨2020總統、立委大敗，前黨主席吳敦義請辭，各方關注國民黨主席改選。日前辭去國民黨副主席的郝龍斌今天發布參選黨主席聲明。

郝龍斌表示，他保證拋開任何個人政治規劃，在未來這一年以「兩個全心」。全心協助黨渡過此一空前危機。要有面對分歧、解決分歧、超越分歧的勇氣。從撼動內心，感動人心，把全黨真心團結起來。全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。

郝龍斌表示，他堅信純粹無私，一定可以走出風暴。堅信純粹無私，一定可以找出禁得起試煉的新領袖。如果他擔任黨主席，關於黨的改造一定會拋開既有的框架，以黨的生存發展為最高原則。

郝龍斌指出，他對黨的改造有「三個必須」，分別是，黨的改造必須與民意脈動完全契合、黨的改造必須具體落實世代交替、黨的改造必須有符合國際局勢及國內民意的全新路線，尤其在兩岸關係上面，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。

在黨的改造必須與民意脈動完全契合方面，郝龍斌表示，他宣示未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額，由具公職身分的同志參選擔任。當選後即刻提出法定比例，並經黨內程序落實。成立黨籍行政首長聯席會報，強化橫向聯繫，並對全國性公共議題提出共同主張，強化對民眾宣示的力量。黨主席率同黨務一級主管參與會報，並共同學習。力聘主導全國性重大議題的社會菁英參與黨務工作，如能源、環保、兩性平權等等。

而在黨的改造必須具體落實世代交替方面，郝龍斌指出，他保證未來40歲以下具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹。聘用40歲以下的一級黨務幹部，比例無上限。黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備，從政血輪生生不息。

郝龍斌表示，國民黨的兩岸主張，必須進行黨內對話、討論、辯論，形成新的共識。他說，「同志們，不要再尋找戰犯。尋找戰犯是你我內心深處，推卸共同責任的懦弱行為。同志們，不必氣餒，只要射中阿基里斯腱，再強的巨人也會倒下」。

目前已宣布參選國民黨主席者，包括郝龍斌、張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋。（編輯：紀淑芳）1090120