連勝文：國民黨不該再期待救世主 應集體領導

國民黨中央委員連勝文21日接受廣播節目「POP撞新聞」訪問談及黨務改革時說，國民黨不能再期待所謂「救世主」，一個人的力量撐不起來；國民黨應集體領導，要靠群體智慧。（POP撞新聞提供）中央社記者范正祥傳真 109年1月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨2020年敗選，面臨黨主席選舉與改革聲浪，國民黨中央委員連勝文今天表示，國民黨不能再期待所謂救世主，一個人的力量撐不起來；國民黨應集體領導，要靠群體智慧。

對於年齡超過60歲的中常委應否全面退出中常會在國民黨內引發議論，連勝文認為，國民黨的問題從來不在年齡，而是思維。

連勝文接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，國民黨敗選，除了大環境因素，國民黨也必須檢討2018年11月地方選舉勝選之後，2019年2月開始內部紛擾一直到今年1月，都在內耗。

連勝文表示，期待國民黨選後改革，這次選舉雖敗，但不要兵荒馬亂潰敗，國民黨還有立委、縣市首長、議員等，基本力量還在，也還有500多萬票的支持。

被問到如何看待前國民黨副主席郝龍斌20日宣布參選國民黨主席，連勝文說，這時候要出來扛起國民黨，是非常辛苦的事，所以任何人願意出來承擔都令人尊敬。

面對主持人頻頻詢問是否願意承擔參選黨主席，連勝文受訪時沒說太多，只表示「不見得是我，也可能是其他優秀的同志」，並重申會與志同道合的朋友討論。

連勝文認為，國民黨應集體領導，「國民黨真的不能再期待所謂救世主，過去期待的救世主到最後都發生一堆問題」，一個人的力量撐不起來，要靠群體智慧。

談及集體領導，連勝文比喻，像公司董事會的概念，重要事情一起討論，不是誰說了算，過程中要充分討論。他希望未來國民黨主席與副主席充分討論，中常委的產生不能背離社會普世經驗與價值，重要事情討論之後就去執行，各司其職。（編輯：楊玫寧）1090121