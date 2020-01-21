青壯派籲吳斯懷請辭 郝龍斌：應看未來立院表現

（中央社記者王承中台北21日電）國民黨內青壯派要求不分區立委當選人吳斯懷請辭，前國民黨副主席郝龍斌今天表示，不要跟著過去選舉期間的操弄來起舞，現在不要再找戰犯，應該看吳斯懷未來在立院的表現，談下架言之過早。

郝龍斌昨天宣布參選國民黨主席，對於黨內青壯派日前要求吳斯懷應請辭不分區立委，郝龍斌今天上午接受媒體聯訪時表示，現在不要再找戰犯，而要往前看，不要跟著過去選舉期間的操弄來起舞。

郝龍斌指出，他相信吳斯懷在選舉過程中受到很多委屈、扭曲，包括吳斯懷在大陸高喊中華民國，或帶國旗去大陸，都沒被報導出來。現在吳斯懷是立委當選人，應該看未來在立院的表現，講下架吳斯懷言之過早。

對於國民黨代理主席林榮德提出超過60歲的中常委退出中常會，郝龍斌表示，年齡不是考量的因素，很多年齡很大的人到現在還是很能接地氣，他覺得了解民意，跟民意接軌，對黨的長遠發展有助益，這才是考量因素。當然要鼓勵年輕世代並給予舞台充分表現，但不表示要用年齡做界線排除老人，而是要建立世代傳承的機制。

對於國民黨中央委員連勝文倡議集體領導，是否不排除與連勝文合作，郝龍斌指出，集體領導是國民黨必須要走的路，黨絕對不能再成為一言堂，黨主席要團結整個黨，任何願意且有民意基礎的人想要參與決策，他都非常歡迎。

外傳黃復興黨部疑似不滿被當成改革箭靶，揚言集體退黨。郝龍斌表示，他相信這不是正確消息，他對黃復興黨部有非常清楚認識，黃復興黨部對國民黨是重要的一塊，對國民黨未來的改革發展也很重要，黃復興黨部內有非常多年輕優秀的代表，絕對不會反對改革，也希望國家好、國民黨好。（編輯：郭萍英）1090121