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總統：政治人物須兌現承諾 才能讓青年世代信服

最新更新：2020/01/12 19:37
蔡總統12日表示，青年世代願意站出來為台灣民主投下一票，表示年輕世代已逐漸崛起，政治人物的承諾也必須兌現，這才能讓青年世代信服。（中央社檔案照片）
蔡總統12日表示，青年世代願意站出來為台灣民主投下一票，表示年輕世代已逐漸崛起，政治人物的承諾也必須兌現，這才能讓青年世代信服。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）2020大選昨天落幕，總統蔡英文今天感謝僑胞回國投票，守護台灣民主，擔任台灣總統是她一輩子最驕傲的事，現在最重要的任務，就是守住華人最後一塊自由之地。

僑務委員會下午透過新聞稿表示，大紐約台灣人社團聯合會今天在台北圓山飯店舉辦「2020全球海外台僑感恩午餐會」，有近千名台僑出席，以實際行動表達對台灣的支持，蔡總統、僑務委員會委員長吳新興等人與會致意，感謝海外鄉親守護台灣民主。

蔡總統表示，這次總統大選是一場壓力很大的選戰，感謝台灣人民堅守民主，可以擔任台灣總統是她一輩子最驕傲的事情。青年世代願意站出來為台灣民主投下一票，表示年輕世代已逐漸崛起，政治人物的承諾也必須兌現，這才能讓青年世代信服。

蔡總統說，今天上午也接受美國在台協會（AIT）、台日交流協會及友邦等國際友人的祝賀，正因為世界情勢凸顯出台灣的重要性，國際社會都很關心台灣的選舉結果與未來發展，現在最重要的任務，就是守住華人最後一塊自由之地。

另外，立法委員林昶佐、林靜儀、前行政院院長游錫堃、桃園市長鄭文燦等人也出席致意，感謝海外僑胞返台投票，守護台灣的民主與未來。

僑委會指出，大紐約台灣人社團聯合會是紐約地區重要的台籍社團，平時熱心僑社公共事務，歷年號召台籍社團參與各項活動，如國際移民節、法拉盛新年遊行等，協助推展各項愛國活動不遺餘力。（編輯：蘇龍麒）1090112

2020總統大選，總統蔡英文（右）以創紀錄的817萬票順利連任。她12日第一個行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）（左）。中央社記者鄭傑文攝　109年1月12日
2020總統大選，總統蔡英文（右）以創紀錄的817萬票順利連任。她12日第一個行程是在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）（左）。中央社記者鄭傑文攝　109年1月12日
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