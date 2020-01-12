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新聞專題
2020總統立委大選
總統立委選舉結果揭曉，總統蔡英文拿下超過817萬票，大贏對手韓國瑜約265萬票，以歷屆最高得票數連任成功。民進黨在國會拿下61席，加上泛綠友軍4席，穩定過半，繼續完全執政。
2020總統立委大選
新聞專題
2020總統立委大選6/74

中間選民盼制衡 綠營總統政黨分裂投票明顯

最新更新：2020/01/12 18:40
英德配拿下有史以來最高票817萬票，得票率57.13%，而民進黨在政黨票僅拿下481萬，得票率33.97%；總統票與政黨票出現嚴重的分裂投票。圖為民進黨支持者在台北競總外歡慶得票突破800萬大關。中央社記者郭日曉攝　109年1月11日
英德配拿下有史以來最高票817萬票，得票率57.13%，而民進黨在政黨票僅拿下481萬，得票率33.97%；總統票與政黨票出現嚴重的分裂投票。圖為民進黨支持者在台北競總外歡慶得票突破800萬大關。中央社記者郭日曉攝　109年1月11日

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨這次大選，總統票與政黨票出現2成落差；學者專家分析，中間選民擔心國民黨的韓國瑜勝選，票投總統蔡英文，此外，選民希望制衡執政黨，以及民進黨不分區名單不夠亮眼都是可能原因。

英德配拿下有史以來最高票817萬票，得票率57.13%，而民進黨在政黨票僅拿下481萬，得票率33.97%；總統票與政黨票出現嚴重的分裂投票。

總統得票概況

※以中選會公告為準｜看更多開票統計
2020大選結果揭曉，政黨票部分，民進黨在不分區立委席次卻與國民黨相同，僅拿下13席。（中央社製圖）
2020大選結果揭曉，政黨票部分，民進黨在不分區立委席次卻與國民黨相同，僅拿下13席。（中央社製圖）

民進黨秘書長羅文嘉認為，選民在總統選舉是以兩岸政策做為主要投票依據，政黨票則反映個人的認同與政黨喜好度，所以兩者會產生落差；羅文嘉說，面對這34%與57%的落差，民進黨要非常小心，要想辦法把基本盤從34%往上升。

民進黨立委郭正亮指出，總統蔡英文的盤遠大於民進黨，有更多中間選民支持蔡總統；此外，選民在總統與區域立委選票考量是為了打敗國民黨，做出策略性的選擇，但不分區則會回歸到真心支持對象。

郭正亮分析，民進黨選民樂見其他小綠有發展空間，只要堅持認同台灣就好，而台灣中間選民在護國保台之外，還是希望有民主制衡，他們認為總統與區域立委都支持民進黨就很夠了，不分區則是真誠投票、表達自己最愛，再加上，現在年輕人政黨認同弱，不分區更有可能支持小綠。

郭正亮指出，綠營死忠支持者約3成出頭，藍營也約3成，剩下的4成則是根據政黨價值、候選人特色做選擇。

前立委林濁水則認為，一般民眾認為如果讓國民黨的韓國瑜當上總統「太恐怖」，因此，總統票全部集中在蔡總統身上，「這是最大的關鍵」。

林濁水也說，這次民進黨出現強烈的分裂投票現象，過去如果總統票支持民進黨候選人，政黨票也多會投給民進黨，但這次很明顯有「要制衡執政黨」的全體意識；如果不從民進黨與國民黨的角度來看，而從藍綠角度看，應該再把時代力量的7.7%、基進黨的3.1%加入，這就是綠營的盤。

林濁水認為，這次的大選也是台獨跟反台獨的對決；時代力量與基進黨會拿到這麼多政黨票，基本上是綠營的支持者對於蔡總統的「獨」不夠滿意，所以造成分裂投票。

台灣大學政治系教授王業立表示，國民黨與民進黨這次都各拿下3成的選票，反映原來的政黨版塊，剩下約3成中間選民幾乎全部倒向蔡總統，所以蔡總統57%的得票率，除了原本支持民進黨的選民，幾乎囊括其他中間選民。

王業立認為，民進黨無法開拓中間選民的選票，有可能是因為民進黨不分區名單不夠吸引人，不像時代力量、綠黨、基進黨都有一些吸引年輕人喜愛的候選人，在這樣的情況下，就使得民進黨不分區得票率與英德配差了2成多。

王業立表示，另外一方面也是因為選舉制度使然，總統選票只有蔡、韓、宋三個選擇，其他小黨沒有提總統人選，而不分區名單多元，選民選擇性多，也造成選票分散。（編輯：紀淑芳）1090112

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