劉世芳邱志偉連任 感謝蔡總統母雞效應會更努力

民進黨高雄市第3選區立委候選人劉世芳（左）連任成功，12日展開車隊謝票，感謝總統蔡英文的母雞帶小雞效應，也承諾將更努力問政，為改善地方建設繼續努力。中央社記者陳朝福攝 109年1月12日

（中央社記者陳朝福高雄12日電）民進黨高雄市立委候選人劉世芳、邱志偉連任成功，今天展開車隊謝票，也感謝總統蔡英文的母雞帶小雞效應，將戰戰兢兢、如履薄冰繼續問政，為改善地方建設繼續努力。

選戰激情過後，高雄市多名立委候選人今天紛紛展開車隊謝票，劉世芳、邱志偉下午也與工作人員登上競選宣傳車，冒著寒風沿路向民眾謝票。

劉世芳接受媒體訪問表示，得票最重要的關鍵是總統蔡英文的母雞效應，還有很多年輕人願意返鄉投票。年輕人返鄉投票最主要的經營是來自於社群網站，像這次有很多年輕的新當選立法委員，不管是哪個黨籍，可以看到他們在網路或在社群網路裡面，都是非常的活躍。

劉世芳認為，未來在民意代表或其他的選舉，對於年輕社群經營，不能拘泥於傳統的綁樁腳，或者只是看平面及電視廣告，而是要從這個社群、網路裡面加油，這樣才能夠有比較多年輕的族群選票。年輕選票才是決定大選的重要關鍵因素。

至於媒體提問角逐立法院龍頭的意願，劉世芳說，「饒了我吧」，現在覺得最重要就是把地方上的服務做好，角逐立院龍頭與否，正式上任是2月1日，先過完年再說吧。

媒體再追問目前是否有規劃的意願，劉世芳說，「這是你第一次聽我講的，我第一次聽你說的」。第一次聽到，從來沒有想到這個。

民進黨高雄市第3選區立委候選人劉世芳（左）連任成功，12日展開車隊謝票，感謝總統蔡英文的母雞帶小雞效應，也承諾將更努力問政，為改善地方建設繼續努力。中央社記者陳朝福攝 109年1月12日

邱志偉團隊收拾心情下午展開車隊謝票，沿途許多支持民眾歡呼揮手，加油聲不斷。邱志偉強調，得票12多萬票都是肩膀上的責任，他會更加努力，持續為建設北高雄而奮鬥。

邱志偉表示，每張選票對他都有一個深切的期望，也會戰戰兢兢、如履薄冰繼續問政，為改善地方建設繼續努力，也要求團隊要腳踏實地，保持謙卑的心，繼續為選民做最好的服務。（編輯：黃世雅）1090112