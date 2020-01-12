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時力政黨票破百萬 全面進攻2022地方選舉

最新更新：2020/01/12 12:50
「百萬人民挺時代力量全國巡迴」活動1日上午從基隆市慶安宮出發，主席徐永明（前左5）、立法委員黃國昌（前左6）等人在出發前一同高喊「公平正義改變台灣，時代力量加油」。中央社記者王朝鈺攝 109年1月1日
「百萬人民挺時代力量全國巡迴」活動1日上午從基隆市慶安宮出發，主席徐永明（前左5）、立法委員黃國昌（前左6）等人在出發前一同高喊「公平正義改變台灣，時代力量加油」。中央社記者王朝鈺攝 109年1月1日

（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量在這次選舉奪下破百萬政黨票，較上次選舉成長3成；時代力量黨主席徐永明今天表示，在此基礎下，2022年的地方選舉，時力會廣提議員人選，縣市長部分，重點放在桃竹苗與雙北等地區。

2020年總統、立委選舉昨天落幕，時代力量在不分區政黨票部分，拿下109萬8100張票、得票率7.7549%，分配到3席不分區立委，相比2016政黨票拿到74萬多票，得票數成長約32%。

徐永明今天接受中央社記者訪問時指出，未來時力立法院黨團會延續過去的作為，持續強力監督執政黨，只問是非、不看顏色，也會推動時力在選舉時提出的居住正義、親子正義、動物正義等政見。

對於台灣民眾黨拿下5席不分區立委，成為國會第3大黨，時力未來與民眾黨的競合關係為何；徐永明說，會尊重黨團的自主性，未來在立法院，時力跟民眾黨應該是就事論事的狀態。

2020年總統、立委選舉11日落幕，時代力量在不分區政黨票部分，拿下109萬8100張票、得票率7.7549%，分配到3席不分區立委。（中央社製圖）
2020年總統、立委選舉11日落幕，時代力量在不分區政黨票部分，拿下109萬8100張票、得票率7.7549%，分配到3席不分區立委。（中央社製圖）

徐永明也說，分析這次的政黨票結構，民進黨拿1/3，國民黨拿1/3，其他第三勢力合起來也有1/3，在分裂投票下，這1/3藍綠以外的政黨票，會是未來努力的契機。

徐永明也說，時代力量未來在2022年的地方選舉，除了廣提議員人選以外，也會著力於地方首長的選舉，時代力量會更強化地方的組織經營。

徐永明解釋，有百萬政黨票的基礎，再加上政黨補助款的增加，讓時力有一定的資源，可以繼續支持下一次的地方選舉，而時力在2018年地方選舉攻下16席議員，相信2022年可以倍增，甚至成長到3倍；縣市長部分，桃竹苗、雙北等地區會是努力參與的方向。

徐永明舉例，新竹市長林智堅及台北市長柯文哲2022年屆滿任期，時力這次立委選舉，在新竹市推出的候選人得票數有7萬多票，較上次選舉的3萬多票還多，基本上呈現三強鼎立狀況，加上台北市是第三勢力的大本營，因此新竹、台北市將是時力努力參與的方向。（編輯：林孟汝）1090112

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