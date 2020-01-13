蔡總統：台灣人用選票向世界傳達對主權民主堅持

總統蔡英文（前右）13日接見華府智庫訪團，蔡總統在致詞時提到，日前台灣通過反滲透法，強化民主防衛機制，未來希望跟理念相近的國家合作。中央社記者鄭傑文攝 109年1月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天說，台灣與美國已經從雙邊夥伴關係，升級成「全球合作夥伴」，與日本的關係也越來越密切；她也提到，台灣人再次用選票，向全世界傳達對主權與民主的堅持，展現尊嚴與自信。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，民主和自由是台灣最珍貴的資產，也是台灣與國際夥伴建立關係的重要基礎。

她感謝許多國際夥伴在選後第一時間，表達祝賀和支持。這兩天，美國在台協會（AIT）處長酈英傑、日本台灣交流協會會長大橋光夫、日本眾議員岸信夫訪問團以及美國和澳洲專家學者組成的美國企業研究院（AEI）訪問團，也都來跟她見面交流。

蔡總統說，台灣與美國已經從雙邊夥伴關係，升級成全球合作夥伴，未來，會在過去3年多的基礎上，加強台美在全球議題的合作，像是區域安全、高科技產業的供應鏈、民主防衛機制等，為區域做出更大的貢獻。

蔡總統指出，台灣與日本的關係，從政府到民間的交流也越來越密切，尤其在觀光和外交的合作上，日本都是非常重要的盟友。在新的一年，希望台日在經貿、文化、以及體育等各領域，可以有更多的交流合作。

她說，要再次感謝國際訪問團與媒體，對台灣選舉的關注。台灣人再次用選票，向全世界傳達對主權與民主的堅持，展現尊嚴與自信。（編輯：鄭雪文）1090113