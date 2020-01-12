總統選舉得票創新紀錄 林錫耀奠定頭號軍師位置

2020總統選舉，總統蔡英文創下史上最高得票數，這一戰也奠定選戰操盤手林錫耀（圖）在民進黨內頭號軍師的地位。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北12日電）2020總統選舉，總統蔡英文創下史上最高得票數，選戰操盤手林錫耀運籌帷幄不僅對政策和行政部門熟悉，充分掌握選戰每一個局面，成為最稱職的運作核心，這一戰也奠定他在民進黨內頭號軍師的地位。

2020總統與立委選舉結果，總統蔡英文以817萬多票成功連任，一舉突破前總統馬英九創下的765萬多票障礙，成為史上得票數最高的總統，立委選舉結果，民進黨拿下61席單獨過半，保有國會優勢。

2020總統大選是一場跨世代的作戰，涵蓋傳統面與現代網路的作戰面，過去林錫耀在民進黨「雙仁」（邱義仁與吳乃仁）等前輩與大老的光芒下，因行事低調容易被忽略、不起眼，經過2020大選這一役，也讓黨內對林錫耀刮目相看。

林錫耀從宜蘭縣最年輕的環保局長、台北縣代理縣長、民進黨秘書長、行政院副院長等歷練、操盤多場大選，能夠充分掌握黨務、政務等多元面向。

黨內人士說，林錫耀是整場選戰運作的重要核心，充分整握整起選戰節奏，也是促成總統與賴清德搭檔競選的關鍵人物，當有人主張總統應盡速公布副手人選，林錫耀認為不需要隨著媒體或特定人士起舞，等國民黨副手人選決定後，中選會開放登記前再決定，用時間換取空間，讓總統與賴清德充分思考，他曾說，蔡賴兩人都有智慧知道該怎麼做，也知道團結的重要性與2020一役對台灣的重要性。

決策人士分析，林錫耀對於現代選戰的作戰方法與工具掌握度勝過其他人，策略的細膩度也不輸有「永遠秘書長」稱號的邱義仁。因此，總統大選的選戰部隊中有很年輕的網路世代團隊、政策團隊也有傳統的組織團隊，而林錫耀是整個選戰團隊的核心靈魂，每週都會與年輕團隊開會討論。

連結年輕族群與網路世代，林錫耀引進前總統府發言人林鶴明、競辦發言人廖泰翔等人年輕世代，盡情發揮，黨內人士說，社群平台的經營不僅是單向的資訊、影片而是採雙向互動，再如英眼部隊把網路組織化，這類嘗鮮作法，很多時候，主事者聽不懂就胎死腹中，但林錫耀會去了解20歲到40歲的族群在想什麼，尊重而且下資源給林鶴明等年輕族群充分發揮。

又如選戰過程中，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲經常批評民進黨，黨內人士表示，團隊中，常有人主張要強勢回應，林錫耀會把大家拉住，不要助長柯文哲的網路聲量，因主要對手是國民黨總統候選人韓國瑜，不需要開闢太多戰場，避免力量分散，輔選團隊也會根據不同分工設有很多群組，林錫耀都在內，第一時間作出指示，快速回應外界的反應。

再以不分區立委提名從提名委員會的組成到排序爭議，讓中執會開會波折不斷，造成不分區立委名單難產，林錫耀銜命與民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、派系要角溝通協調、化解爭議，發揮調和鼎鼐能力，讓不分區名單順利協調過關，雖然無法達到100分但至少可以有70、80分一定的水準，黨內人士說，理想與現實面的折衝，林錫耀會著眼大局。

林錫耀因具新系色彩，有人會質疑是否真心幫蔡總統選舉，決策人士說，林錫耀會審時度勢，掌握各種情資，作出各種情勢分析方案，提供總統決策，也會以總統的角度提出建議，怎麼的決定對總統有利，扮演分析局面、判斷走勢的頭腦，最後都證明林錫耀的決定是對的。

勝選的原因很多，包括路線的選擇，民進黨中央黨部擬定抗中保台路線、徵召優秀年輕世代投入艱困選戰，卓榮泰、羅文嘉穩住黨中央黨部、行政院長蘇貞昌領軍的行政團隊拚政績，林錫耀在政務、黨務與輔選陣營三角關係居間協調，拚出總統勝選，堪稱是整場總統選舉的幕後功臣。（編輯：蘇龍麒）1090112