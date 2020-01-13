韓媒：總統蔡英文連任最大功臣是習近平

南韓「朝鮮日報」13日在第二版頭條以「香港示威後支持率上升－－台灣總統蔡英文連任的最大功臣是習近平」為標題，報導11日中華民國總統大選結果。中央社記者姜遠珍首爾攝 109年1月13日

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）南韓媒體今天報導，香港民眾反送中示威後，總統蔡英文的支持率急遽上升，她在總統大選中連任的最大功臣是中華人民共和國主席習近平。

南韓「朝鮮日報」今天以頭版和第二版大篇幅報導中華民國總統大選的消息，表示為了不使台灣淪為香港，大批海外留學生返鄉投票，蔡總統的得票率創下歷史新高、順利連任，香港反送中示威點燃了台灣的反中輿論。

「朝鮮日報」在第二版配上民主進步黨以香港反送中示威的大型影像為總統選舉宣傳造勢和中國國民黨總統候選人韓國瑜低頭服輸的照片相對比，報導總統大選的實況。

報導稱，蔡總統獲得817萬票、57%選民的支持，「今日的香港將會是明日的台灣」的反中戰略誘導年輕選民，執政的民進黨甚至在立法委員選舉中也爭取到絕對的壓倒性勝利。

報導說，在立法委員選舉中，國民黨初選出馬者平均年齡高達63歲，根本沒讀懂20、30歲年輕一代選民的心聲，展現不出充滿希望的願景，只一股腦地高喊與台灣海峽彼岸的中國合作，而遭遇慘敗。

南韓「東亞日報」今天在頭版刊出蔡總統獲勝連任的照片，在第二版頭條以「拒絕『中國人認同（身分）』的台灣20、30歲年輕一代嚴重打擊中國習近平的『一國兩制』構想」標題，報導占選民35%的20、30歲年輕人在這次總統大選中扮演決定性角色。

報導說，以香港反送中示威為契機，台灣年輕一代對「一國兩制」產生強烈反彈，2018年地方選舉慘敗的蔡總統支持率曾一度落後對手韓國瑜，在香港抗議發生後的6個月裡極力翻升，壓倒國民黨。

報導稱，蔡總統說：「台灣人以投票拒絕了一國兩制，勢將致力加強以印度太平洋一員的合作。」對此，北京揚言「反對台灣的獨立或分裂」。

南韓「中央日報」今天在全球版以「蔡英文連任成功『絕不屈服於中國的威脅』－－中國以『歷史的罪人』警告台獨行徑」為標題，報導11日台灣總統選舉的結果。

報導說，台灣因20、30歲年輕選民極力反對中國的一國兩制及鎮壓香港民主化運動而傾力支持蔡總統及民主進步黨，使蔡總統連任及民進黨在立法委員選舉獲得壓倒性勝利。

報導在結尾部分表示，中國新華社報導稱「蔡英文陣營揮霍數千億新台幣買票、動員網軍散播假新聞」等，展開譴責攻擊；中國「環球時報」則在社論中表示，「蔡英文和民進黨切莫對兩岸問題以主觀的揣測走火入魔」，「否則勢將淪為歷史的罪人」。

報導說，相反地，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在他的推特（Twitter）上推文表示，「對於能與美國發展強有力夥伴關係的您（指蔡總統）的領導力表示欽佩與感謝」，表達對與台灣加強夥伴關係的意志。（編輯：郭中翰）1090113

南韓「東亞日報」13日在第二版「台灣大選蔡英文勝出」、專輯版頭條以「拒絕『中國人認同（身分）』的台灣20、30歲年輕一代－－習近平的一國兩制構想遭到打擊」為標題，報導11日總統大選的結果。中央社記者姜遠珍首爾攝 109年1月13日