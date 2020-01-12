土耳其媒體：北京施壓及反送中 蔡總統連任

（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）土耳其廣播電視公司國際頻道今晚報導，中國施壓加上香港反送中抗議潮，使總統蔡英文囊括57%選票，壓倒性連任成功。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）今天持續在整點新聞中報導台灣大選。晚間6時整點新聞在伊朗飛彈擊落烏克蘭客機的頭條系列之後，以「現任總統蔡英文連任」標題報導指出，根據非正式計票結果，總統蔡英文囊括57%選票，壓倒性地擊敗對手韓國瑜，連任成功。

主播報導新聞時說：「台灣是一個獨立國家，有自己的政府、憲法和軍隊。但中國主張對這個島擁有主權，並表示台灣必須跟中國統一，若有必要，將會動武。蔡英文在台北對支持者演說時表示，中國必須放棄對台灣的武力威脅。」

TRT World派赴台北報導選戰的記者指出，蔡總統以堅定語氣向北京提出警告，強調台灣人民要維持現狀、維護已經擁有的民主權利，「她向北京喊話，停止以威脅對台動武的方式試圖讓台灣與中國統一。那也是她在選戰中的立場，且受到廣大支持」。

報導指出，幾個月前蔡總統似乎會敗選，但的確就是北京施壓加上香港的抗議潮，使她得以勝選，「因為台灣選民感到不安全，他們感受到來自北京的壓力。北京越是對台施壓，選民似乎就越想擺脫」。

「他們看到香港，不希望那會是自己的未來。所以今天是非常明確地拒絕北京。」報導認為，蔡總統面對北京的態度強硬，台灣與中國的關係只會更糟。（編輯：廖漢原）1090111