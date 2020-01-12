鼓噪落選黃昭順跳蓮池潭 劉世芳：玩笑話勿當真

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄12日電）國民黨立委黃昭順日前與黨籍總統候選人韓國瑜在蓮池潭畔玩趣味競賽時一句「輸的人要跳蓮池潭」，昨天這段對話被議論。民進黨立委劉世芳今天說「玩笑話不必當真」。

高雄市立委第3選區（左營、楠梓區）選情競爭激烈，劉世芳和黃昭順激戰後，劉世芳以1萬多票的差距勝出，讓黃昭順吞下敗仗。

昨晚在總統蔡英文連任高雄競選總部，當計票顯示民進黨在總統及立委得票大勝後，現場激情的民眾不時鼓噪喊「黃昭順跳蓮池潭」，還有網友重現日前黃昭順與韓國瑜在蓮池潭畔參加活動時的對話。

劉世芳連任成功下午展開車隊謝票，行前接受媒體提問，她說，黃昭順應該是在選情非常激烈時，為鼓舞自己團隊與支持者士氣所開的玩笑話。

劉世芳說，畢竟黃昭順在左楠耕耘許久，即便沒有功勞但也有苦勞，從媒體報導得知黃昭順的粉絲專頁已經被洗版到關版，呼籲網友「開玩笑就好，不要當真」。

另外，擔任總統蔡英文連任高雄競選總部主委管碧玲，昨晚開票之夜現場也呼籲民眾「不要做這種事」，盼大家包容支持韓國瑜的人，「他們是我們的鄉親、也是我們的家人」，希望大家一起督促任何想當高雄市長的人好好對待高雄。管碧玲事後也在臉書貼文「他們是我們的鄉親也是我們的家人」。

蓮池潭位於高雄市半屏山之南、龜山之北，是左營區區內最大的湖泊，潭面面積約42公頃。（編輯：孫承武）1090112