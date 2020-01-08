韓冰未現身輔選 李佳芬：難道出來被黑

（中央社記者游凱翔台北8日電）國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬今天在北市民生社區辦感恩茶會，李佳芬說，很多人都在問她女兒韓冰怎麼沒現身，「難道現身被黑嗎」，現在執政黨好像變成在野黨，「反正就是黑、每天找事黑」。

2020正副總統及立委選舉進入最後倒數階段，李佳芬晚間在台北市民生社區舉辦「感恩見面茶會」，也替尋求連任的國民黨立委候選人蔣萬安站台造勢。

李佳芬表示，成熟的民主國家，兩黨政治互相制衡稀鬆平常，而台灣的民主很成熟，老百姓的民主素養更是有目共睹，例如外界都很擔憂去年在高雄舉辦的挺韓、罷韓大遊行雙方會不會打起來，但所有民眾都很理性、平和，這就是民主。

李佳芬也說，民主與自由是兩條腿，而法治跟自由都不能偏廢，但現在的執政黨好像變成在野黨，「反正就是黑，每天找事黑」。很多人都在問她的女兒韓冰怎麼沒現身，「難道現身被黑嗎」，父母親最大的目標就是照顧、保護自己的孩子天經地義，如果這是一場正常的選舉，那孩子站出來無可厚非，也謝謝外界疼愛她的女兒。

李佳芬提到，蔣萬安的專業與認真有目共睹，但今年最重要的除了總統大選外，國民黨立委一定要過半，而國民黨最重要的就是中生代接班，像蔣萬安這種優質的委員更是未來的希望，因此當她在外面碰到年輕朋友時，她都會拍拍他們、替他們加油，她從事教育20年，教育的希望就是一代接一代。

李佳芬最後表示，她相信國民黨在韓國瑜手上能重返執政，她對韓國瑜有信心、他一定會給台灣清廉、有效能的政府，讓台灣民眾感受到一個嶄新的國民黨，請大家再相信國民黨一次，國民黨執政才能保住中華民國，保有中華文化。（編輯：黃國倫）1090108