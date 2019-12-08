情義擺中間 張碩文挺宋拚輔選

親民黨主席宋楚瑜4度參選總統，由藍轉橘的張碩文（中），在這次大選中扮演重要角色。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸、陳俊華台北8日電）親民黨主席宋楚瑜4度參選總統，20年前幫他打天下的重臣如前秘書長秦金生、前立委劉文雄等人，都已不在身邊，反而是由藍轉橘的張碩文，在這次大選中扮演重要角色。

張碩文的父親張輝元，擔任雲林農田水利會長時，就與曾任台灣省主席、省長的宋楚瑜互動頻繁，而張碩文又與宋楚瑜相當投緣；因此張退出國民黨後，就投入親民黨，不論是經營地方組織或是選舉發言，他為親民黨都盡心盡力。

張碩文與宋楚瑜之間感情深厚，他曾透露，2016年大選，宋楚瑜得到157萬餘票，比2012年成長了120多萬票。開票過程中，每過50萬票，張碩文就放一次鞭炮，結果在總部放了3次鞭炮。

2016年張碩文也參選立委卻落敗，那時大家都覺得他是傻子，怎麼選輸了還在放鞭炮，「但他們不知道，我是在替宋楚瑜慶祝。」由此可見，張與宋之間的交情有多深。

宋楚瑜從2000年到2020年間5度參選，其中4次選總統，1次選副總統，這次宋楚瑜定調為「終局之戰」，而陪他在身邊的幕僚，除了新任發言人于美人之外，政治老將張碩文更扮演選戰中的重要角色。

張碩文曾任國民黨第6、7屆立委，因為被控賄選，經法院判決於2008年底撤銷立委資格。

2009年淡出政壇後轉賣羊肉爐、2014年又重出江湖擔任連勝文競選台北市長時的隨行發言人，但因張碩文在政論節目的發言惹議，因此又被調動職務，改任機要組長。

經過幾次與國民黨磨合，2015年6月，張碩文宣布退出國民黨，從此分道揚鑣，改披橘袍。

張碩文受訪時回憶，他父親張輝元擔任雲林農田水利會長時，就與時任台灣省主席、省長的宋楚瑜互動頻繁，而他過去雖身在國民黨，但也常跟宋楚瑜碰面；退出國民黨後，當時的秘書長秦金生邀請他入黨，還說「你跟主席這麼投緣，且又無黨籍，要不要就加入親民黨？」他因此一口答應。

張碩文解釋，宋楚瑜雖是主席，但作風親民，彼此也常討論時政，這是在國民黨從沒有的經驗，「以前在國民黨，誰理你啊？」

加入親民黨後，張碩文便投入2016年立委選舉，參選新北市三重區立委，雖然當時外界不看好，但張碩文選舉仍全力以赴。2016年宋楚瑜總統選舉得票超過150萬票，張碩文更開心地為宋楚瑜放鞭炮。

上屆大選結束後，張碩文改任親民黨黨團主任並兼任組織工作，投身幕僚工作經營基層；此次大選，在宋楚瑜正式宣佈參選前，因親民黨握有總統提名門票，前立法院長王金平、台北市長柯文哲等人都曾傳出想與親民黨合作，使親民黨政治行情水漲船高，在相關政治勢力中幫忙穿梭的，正是張碩文。

宋楚瑜宣布參選2020總統後，大選模式起跑，張碩文由組織部主任兼任競選辦公室發言人。不是組織或是發言工作，張碩文全力以赴，要為親民黨打一場漂亮的選戰。（編輯：鄭雪文/林孟汝）1081208