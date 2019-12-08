輔選天王臨危受命 朱立倫搏選戰搶民心

（中央社記者余祥台北8日電）支持者望眼欲穿，終於等到輔選王牌朱立倫。總統大選投票剩下一個多月，朱立倫臨危受命，接下韓國瑜競選總部主委，全力投入這場艱困的選戰；無論選舉結果如何，朱在選後仍將扮演舉足輕重的角色。

朱立倫今晚在臉書直播談及接任競總主委過程，他說，本來他跟韓國瑜都希望競選總部主委由黨部和總部二合一，但最後韓國瑜希望他當主委，並且在今天宣布這項消息，他相信這個決定就是希望朱立倫跟大家團結在一起，不管是黨內大老、中生代或年輕世代都可以團結。

朱立倫說，最後30幾天國民黨要團結在一起，讓各界力量凝聚，不要稱什麼粉，大家都是中華民國粉，一起團結勝選。

二度與總統大位失之交臂，這幾年來朱立倫政治際遇起起落落；但在選情低迷的此刻，「正常倫」沉穩、良好的形象，成為輔選國民黨的頭號天王，他接掌選戰兵符，也代表逆風時刻為黨奉獻，經此一役，4年前換柱事件、總統初選後的風風雨雨，俱成過往。

國民黨重點栽培接班梯隊的朱立倫，可說是建制派精英的代表人物。曾任立委、桃園縣長、新北市長、行政院副院長、國民黨主席，50歲之前，除了總統、行政院長和黨主席之外，幾乎所有重要職位都做過，年紀輕輕就備受期待，選總統順理成章。

不過，朱立倫2016年與蔡英文競選總統，因大環境不如意等因素，輸了300萬票；選後朱立倫一度沉潛，但聲勢一路攀升，去年底九合一縣市長選舉後，藍營挾勝選氣勢，打算進一步拿下2020總統寶座，朱立倫當時是呼聲最高的人選。

沒想到情勢變化快速，剛選上高雄市長的政治明星韓國瑜挾著韓粉支持，贏得參選門票，投入總統初選的朱立倫再度失利。50歲之前，政壇金童朱立倫向來順風順水，近年來兩次問鼎大位的挫敗，讓朱遭遇沉重的打擊。

選後朱立倫雖然在第一時間支持韓國瑜，相較於退黨的另一總統參選人郭台銘，或是至今仍未鬆口支持韓的前立法院長王金平，朱效忠藍營無庸置疑，不過，隨著總統選戰白熱化，朱立倫對韓國瑜的輔選、支持力道，以及朱韓間的互動，卻始終讓外界霧裡看花。

在選戰初期的造勢活動，朱立倫都沒有和韓國瑜同台，被視為朱系人馬的新北市長侯友宜，又遲遲未接掌新北市總統立委聯合競選總部主委；凡此種種，似乎拉開了朱立倫與韓國瑜的距離。

韓國瑜尋覓副手，第一個鎖定的就是朱立倫，但朱堅持不要位子，更說韓朱配是不存在的議題；對於韓國瑜競選總部主委一職，朱立倫一開始也認為應由黨主席吳敦義接任。雖然朱一再表示位子不重要，但部份黨內人士解讀，朱是不願意將政治前途與目前不看好的韓國瑜綁在一起。

但隨著投票日逼近，韓國瑜的選戰越發艱辛，募款、人力似乎都成為問題，而黨主席吳敦義也因為選務繁忙，無法接下主委職務；朱立倫卻在此時毅然一肩挑起重擔，在距離投票只有30幾天的重要時刻，正式接掌韓陣營選戰兵符。

對國民黨而言，朱立倫這個動作意義重大，選戰後期朱的「重磅回歸」，不但完成了藍營整合最大的一塊拚圖，更為士氣低迷的藍營注入強心針。12月8日的新北造勢場，前總統馬英九、韓國瑜、朱立倫、新北市長侯友宜同台，成功營造大團結的氣勢。

不可諱言，這場總統大選並不好打，但朱立倫願意在最困難時刻「撩落去」，扮演抬轎角色，說明了朱是個成熟的政治人物，在艱困的政治形勢之下，不畏困難，仍能做出對於自己及國民黨最有利的政治選擇。

其實，參與總統初選落敗後，朱立倫沉潛再出發，對於站台的邀約來者不拒，也一改過去拘謹形象，不斷嘗試新方法，像是跟立委參選人合拍MV、擔任Uber司機載立委參選人跑行程等，展現創新、親和一面。

接下競選總部主委一職，朱立倫全力衝刺助國民黨的選情回溫，坐穩輔選天王寶座，搭配他近來一連串形象的再進化，不論國民黨總統大選是贏是輸，重新出發的朱立倫，選後的政治行情仍然看好 。（編輯：林淑媛/林孟汝）1081208