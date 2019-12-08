坦言很多人對韓國瑜有意見 朱立倫籲放下小我[影]

國民黨8日在板橋第二運動場舉辦新北市總統副總統暨立委聯合競選總部成立大會，黨籍總統參選人韓國瑜（前中）會中宣布，與副總統參選人張善政（前右）、全國競選總部主委朱立倫（前左）組成「黃金三角」。中央社記者林俊耀攝 108年12月8日

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在新北造勢場合宣布，全國競總主委由前新北市長朱立倫接任。朱立倫晚間在臉書直播表示，這陣子聽到很多人對國民黨、韓國瑜、不分區名單有些意見，但是一定要放下小我，團結勝利。

韓國瑜下午首度與新北市長侯友宜同台造勢，並宣布全國競總主委由朱立倫接任。

朱立倫晚間在臉書直播暢談他這一陣子為立委參選人輔選，嘗試了很多新方式，有人說他變成綜藝咖，比較活潑，但只要能成為好的助選員，他都願意嘗試。

朱立倫也說，他知道很多人對國民黨、韓國瑜有些意見，對不分區名單也有些不滿，但都要放下，因為從初選以來，這些紛紛擾擾造成國民黨力量減弱，初選結束的第一天他就呼籲，莫忘初衷、團結勝利。

談及接任競總主委一職，朱立倫說，本來他跟韓國瑜都希望由黨部和總部二合一，但最後韓國瑜希望他當主委，並且在今天宣布這項消息，他相信這個決定就是希望朱立倫跟大家團結在一起，不管是黨內大老、中生代或年輕世代都可以團結。

朱立倫說，最後30幾天國民黨要團結在一起，讓各界力量凝聚，不要稱什麼粉，大家都是中華民國粉，一起團結勝選。（編輯：林孟汝）1081208