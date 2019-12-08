三度為蔡英文總統掌兵符 林錫耀沈穩內斂擔重任

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文競選連任之路，前行政院副院長林錫耀第三度為蔡執掌兵符。林錫耀並非政治明星，從政過程中多擔任副手，但因性格沈穩內斂、對派系熟悉、對老闆交付的任務使命必達，讓他成為競選總部總操盤手的最佳人選。

林錫耀出身宜蘭，屬新潮流系，在蘇貞昌擔任台北縣長時，是蘇的副縣長，早期也被歸類為新蘇系。但身段柔軟、處世圓融，更在2010年新北市長選舉時就為蔡英文操盤，行事與思考早已跳脫派系，跨派系的背景，讓他在黨內協調時更加得心應手。

林錫耀的性格，總括一個字就是「穩」，2020總統大選，民進黨情勢看好，但他還是指示幹部，「票沒開出來，都不能掉以輕心」；蔡總統身邊多位幹部也說，林行事穩健，在關鍵時刻，總能跳脫派系思考、著眼大局提出各種利弊分析，讓主政者做出決定」。

林錫耀台大環工所畢業後，被當時宜蘭縣長、前行政院長游錫堃破格延攬，才20幾歲就出任環保局長。蘇貞昌參選台北縣長時，林錫耀先擔任總幹事，接著出任副縣長、代理台北縣長，長期以來都是蘇貞昌倚重的左右手。

2008年蔡總統接任民進黨主席後，找上林錫耀協助規劃2012年民進黨重返執政之路的路線與策略。2009年縣市長選舉，當時林錫耀在蔡英文指示下，回到故鄉宜蘭操盤，擊敗國民黨，收復這塊綠營的重要根據地。蔡認為民進黨在宜蘭縣長一役勝選後，氣勢開始逐步走高，也更增添她對林錫耀的倚重。

2010年五都選舉，蘇貞昌率先宣布參選台北市長，蔡總統只好拚新北市長，林錫耀沒有去協助老長官，卻是出任蔡英文新北市競選總幹事，賣力輔選。

2012年總統大選，兩個太陽之爭再起，蔡英文與蘇貞昌競逐黨內初選，當時他支持蘇貞昌，初選結果蔡英文勝出，蔡英文基於團結黨內各股力量，邀請他擔任執行總幹事。

2016年總統勝選，儘管當時大環境對民進黨有利，但林錫耀的操盤，仍是功不可沒。隨後林錫耀接任行政院副院長，負責輔佐無黨籍的行政院長林全，補林全在政治經驗上的不足，政壇上，林錫耀一直是最佳輔佐的角色

2020這場總統大選，前行政院長賴清德意外登記參加黨內總統初選，當時黨內一片錯愕聲，新潮流更成為黨內砲轟對象。與賴清德同屬新系要角，林錫耀挺身為蔡總統初選連任而戰，承受不少壓力。

但林錫耀將初選定位為蔡英文能否提升轉型的試金石，這一關如果贏不了，大選一定輸。蔡總統最後在初選中勝出，並和賴清德搭檔，民調氣勢也從去年九合一的谷底，攀升到高檔，始終居於領先。

林錫耀個性低調不愛曝光，有人形容他像外商公司CEO，交代一個大方向，充分授權下屬處理、個性不拘小節，但思考卻相當細膩。

再度接下2020大選選戰兵符，個性低調的林錫耀，檯面上甚少受訪，但這場選戰，在他心中有相當特別的意義，他認為，九合一選舉民進黨敗選，是因民眾對執政有誤解、甚至有些被抹黑，他這次操盤大選，「就是想平反、扳回一城」。（編輯：林孟汝）1081208