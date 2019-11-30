衝國會過半 林錫耀：要破解票投第三勢力迷思

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文連任操盤手林錫耀今天表示，力拚國會過半兩大關鍵除了民進黨總統參選人蔡英文拉抬立委選情外，另一關鍵必須破解「藍綠一樣爛、票投第三勢力」的迷思，落實民主政治就是責任政治，而不是撿便宜。

2020大選，根據中選會統計，有19個政黨完成全國不分區立委登記，提出217參選人名單，政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。小黨紛紛提出不分區立委名單，共同競爭政黨票，參選爆炸成為這次選舉特有景觀。

不論是台北市長柯文哲所領軍的台灣民眾黨、親民黨主席宋楚瑜等拚選票都稱「藍綠一樣爛、兩黨一樣爛」或小黨監督大黨等訴求，總統蔡英文連任全國競選總部總幹事林錫耀受訪表示要打破「兩黨一樣爛、小黨做裁判」的迷思與謬論，這完全背離民主政治、責任政治的原理與精神。

他以2000年政黨輪替前總統陳水扁執政時代朝小野大為例，有人說陳水扁執政失敗，但陳水扁說是因為在野黨掣肘，選民要找誰究責，「第三勢力的謬論很危險，一個小黨憑什麼最後你在做決定，你用什麼來負責，這個講不通」。

林錫耀說，如果一個議案最後出了問題，難道找台北市長柯文哲負責，「他那是撿便宜」，違背責任政治，兩黨不過半的謬論違背民主政治原理。

他說，以台灣目前的媒體的監督與國會監督完全透明公開，媒體的監督幾乎無孔不入，誰能濫權，以私菸案為例，可以搞到國安局長下台，部會首長都戰戰兢兢，批評行政首長濫權違背實情。

林錫耀說，內閣制國家小黨聯合組閣也是組成多數穩定的內閣，除了分配席次外，政策與政綱都會妥協、協調，共同向選民負責，如果執政失敗就是解體，各自訴求再次選舉，台灣這種半總統制的體制不能這樣搞。

對於「兩黨一樣爛」的訴求，他認為是因為兩大政黨一個執政、一個在野，長期互相批判，當然會黑掉，但政治不是無菌的實驗室，兩個主要政黨長期對立，互挖瘡疤，在整個社會的印象一定會不太好，第三勢力拚出頭就說「兩黨一樣爛，把票投給我」這種謬論就出現。

林錫耀說，朝小野大的情況下，只是讓政府無法做事、國家空轉，責任更不清楚，這是不好的。

距離大選投票日只剩一個多月，林錫耀表示，為拚國會過半，除蔡總統站台發揮月暈效應拉抬立委選情外，將透過口語文宣拆解藍綠一樣爛的迷思，如果沒有改變選民的觀念，會釀成「總統投給蔡英文，政黨票投給另外一個政黨」，這是非常危險的事。（編輯：林興盟）1081130