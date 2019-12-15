柯文哲批高雄債務 盼除債留子孫的政治文化

（中央社記者王鴻國新北15日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，他為何要打高雄債務問題，就是要當成範例，希望能消滅台灣債留子孫的政治文化；至於高雄債務問題，中央也應出來講清楚如何解決。

柯文哲上午到板橋及土城交界處掃街拜票，幫板橋東區立委參選人吳達偉、土城三峽立委參選人李縉穎助選。柯文哲接受媒體訪問時，再針對前高雄市長陳菊任內舉債問題呼籲，陳菊應說明清楚高雄市長任內的債務如何累積，利息要多少，以及當時償債計畫是什麼？

媒體追問外界質疑柯蹭陳菊是幫國民黨總統候選人韓國瑜助選，柯說，他看到什麼就講什麼，這是應誠實面對的問題，不要用對手選舉造勢來逃避問題，因為利息是很大負擔，欠債造成高市每年預算執行被緊縮。

他強調，台灣債留子孫政治文化一定要消滅，政治人物在選舉時都亂開支票；他為何打高雄債務問題，就是要當成範例，讓以後的人不能在政治上大撒幣，走時屁股拍一拍，把債務全部留給後面的人，中央應出來講清楚，高雄的債務要怎麼解決，因為這已明顯影響高雄市政的執行。

至於「2020大選國會政黨辯論會」是否會下指導棋，柯文哲笑說，民眾黨的不分區都很能打，賴香伶就是勞權戰神，上去講一定沒問題，張其祿為中山大學社科院院長，講起來一定是頭頭是道。

至於張其祿支持反滲透法的問題，柯文哲表示，不在標題而在內容，為了國家安全當然要反滲透，不過內容及如何執行要講清楚。柯文哲還說，他感覺這次總統大選水準很差，每個人都不講政策，都在口水戰，選情也很冷，扣掉統獨，他實在看不出來民進黨和國民黨有什麼不一樣。（編輯：屈享平）1081215